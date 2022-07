IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo: edizione 2022

IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo: a lavoro per l’edizione 2022 e nuova data per il 2023

Jesolo, ITA (14 luglio) – La seconda edizione dell’IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo 2022 si svolgerà tra poco più di due mesi, il 25 settembre, ed è il secondo evento in ordine temporale del circuito IRONMAN in Italia.

La prima edizione svoltasi lo scorso anno, nonostante le restrizioni della pandemia, ha regalato grandi emozioni.

Entusiasmo inarrestabile che trova la sua conferma anche nei numeri di quest’anno; infatti sono già quasi 2000 gli atleti iscritti, tendenza in rapida crescita grazie anche al ritorno dei numerosi atleti stranieri principalmente provenienti dall’Austria, Germania, Regno Unito e Francia oltre che i tantissimi italiani che hanno scelto Jesolo come evento conclusivo della stagione 2022.

La gara, nonostante sia ancora agli esordi, ha trovato la sua collocazione chiara e definita anche all’interno del circuito della M pallinata, guadagnandosi l’appellativo di “uno dei circuiti più veloci”, perfetto per gli atleti che vogliono testare le proprie performance.

I 1900 mt della frazione di nuoto si svolgeranno nelle acque antistanti la spiaggia dell’iconico faro che segna il confine fra il Comune di Jesolo e di Cavallino Treporti.

Un unico giro nel Mar Adriatico che, con il suo fondale sabbioso è adatto sia a neofiti che a nuotatori esperti. Una volta usciti dall’acqua si partirà alla volta dei 90 km in bici.

Un percorso totalmente pianeggiante caratterizzato da lunghi rettilinei che attraverserà, oltre al Comune di Jesolo anche quello di Cavallino Treporti e di Eraclea.

Mentre la mezza maratona si svolgerà sul lungomare di Jesolo fino alla finish line direttamente sul mare.

E mentre si lavora, in stretta collaborazione con le Istituzioni, a ritmo serrato per la realizzazione di un’esperienza unica nel 2022, che coinvolga non solo atleti e familiari ma anche le comunità dei territori ospitanti, ecco la notizia che molti attendevano.

L’edizione del 2023 tornerà alla sua programmazione originale e, il 7 maggio 2023, prenderà il via la terza edizione dell’IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo.

In questo modo il calendario delle gare IRONMAN in Italia avrà una programmazione completa che comprenderà eventi ad inizio e fine stagione.

Questa sarà la gara ideale per chi vorrà cominciare a testare la propria preparazione invernale e nello stesso tempo potrà essere l’occasione per un primo weekend in una località di mare.

A partire dal 20 luglio 2022 alle ore 15.00 saranno aperte le iscrizioni per il 2023 e in contemporanea sarà possibile continuare a iscriversi per l’evento del 25 settembre 2022.

Info sul link https://www.ironman.com/im703-venice-jesolo-register