Nasce dalla collaborazione tra Cetif e Altis, realtà d’eccellenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il nuovo Executive master in Innovability Management. Il corso è progettato per professionisti che vogliano acquisire visione strategica, competenze e strumenti per governare la trasformazione e la crescita delle organizzazioni, agendo sinergicamente su innovazione, digitalizzazione e sostenibilità.

