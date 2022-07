Paulilatino, in corso un incendio: necessari i mezzi aerei del sistema regionale antincendio

Su un totale di quindici incendi occorsi in data 1° luglio, se ne segnala uno di particolare rilevanza a Paulilatino: per la sua soppressione il Corpo forestale sta utilizzando, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del sistema regionale antincendio. Al momento, ore 19.00, le operazioni di spegnimento risultano ancora in corso

L’incendio sta divampando in agro del Comune di Paulilatino, località N.ghe S. Cristina. Lo spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Ghilarza, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi elicotteristiche del CFVA di Sorgono e Fenosu e dal Gruppo di analisive uso del fuoco di Oristano (GAUF).

Stanno inoltre intervenendo anche le squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Abbasanta – centro servizi Losa e di Sedilo – cantiere di Bau Accas, le squadre delle Compagnie barracellari di Abbasanta e Paulilatino ed i volontari di Oristano – Soccorso Sardegna Centrale. Ancora impossibile sbilanciarsi su quanta superficie sia andata in fiamme poiché in questi minuti sono ancora in corso le operazioni di spegnimento.

