Incendi in Sardegna: a La Maddalena in fiamme 2000 m² di macchia mediterranea

Su un totale di quattrodici incendi occorsi in data 8 luglio sul territorio regionale, se ne segnalano due per la cui soppressione il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra, anche i mezzi aerei del sistema regionale antincendio

Nel nord della Sardegna, in provincia di Sassari, è divampato un incendio nelle campagne del Comune di La Maddalena, in località “S. Trinita”. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 2000 m² di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento (terminate alle 13.20) sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di La Maddalena, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Limbara.

Spostandoci qualche chilometro più a sud, precisamente nel Comune di Macomer (in provincia di Nuoro, alle pendici della catena del Marghine), segnaliamo un rogo che sta interessando una superficie destinata al pascolo in località “Stazione di Campeda”. Al momento (ore 19.00), le autorità informano che le operazioni di spegnimento (coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Macomer, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Bosa Santa Maria) sono ancora in corso.

