Il recital del pianista Gianluca Paschino al Jazz&Classica di Stintino

Prosegue domani, lunedì 11 luglio, con il Recital pianistico di Gianluca Paschino il calendario di eventi di Stintino Jazz&Classica 2022.

Dalle ore 21 la sala conferenze del Museo della Tonnara in via Lepanto ospiterà il concerto con in programma la Sonata in mi bemolle maggiore Hob. XVI:52 di Haydn e la Sonata in si bemolle maggiore D960 di Schubert.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Stintino Jazz&Classica è un evento curato dall’Associazione LABohème, in collaborazione con il Comune di Stintino e con il contributo del Banco di Sardegna e della Fondazione di Sardegna. Ai concerti la rassegna affianca masterclass rivolte in particolare ai giovani. Dopo il corso di Canto lirico con il mezzosoprano Cristina Melis, concluso ieri, sono partiti i seminari di Big Band e Composizione Jazz, novità di quest’anno, affidati a Bruno Tommaso e a Roberto Spadoni.