Costellazioni letterarie: programma del 16 luglio al Lotzorai Festival

Lotzorai 15 luglio 2022 – C’è un battito irresistibile che ha acceso il cuore del Festival Costellazioni Letterarie di Lotzorai: ancestrale, salvifico, cadenzato, il suono delle parole ci trascina in un viaggio di altre due giornate di libri, di scoperte, di incontri – che anche domani, sabato 16 luglio celebrano la lettura “strumento” indispensabile in tutte le culture del pianeta, in ogni genere e stile.

Scrittori, giornalisti, attori e musicisti stanno disegnando oggi per la prima del Festival e raccontando la pulsazione dei nostri universi e il loro punto di vista sul mondo.

Cornice degli eventi del debutto, la Piazza della Chiesa di Santa Barbara diventata palcoscenico di una grande formazione costituita da Luigi Contu, Ignazio Artizzu, Flavio Cabitza, Silvano Vargiu, Patrizia Serra, Tonio Pillonca, Enrico Spanu, Lello Caravano e Pietro Mereu che hanno zigzagato fra le geografie della nostra natura, tra i centenari della Blue Zone, tra il teatro e la fotografia. Il Festival fa di Lotzorai diventa il punto di incontro fra culture e artisti, tra esplosioni, sussulti, palpiti, con cuore, urgenza e creatività.

E domani sabato 16 luglio una nuova invasione letteraria incombe sul festival organizzato dal Comune di Lotzorai.

Il porto di partenza sarà, fisicamente e idealmente, Pineta di Tancau(Lotzorai) e una conversazione che si aprirà con il professore Stefano Spillare che alle h 12.00 racconta come la globalizzazione stia mettendo in crisi tutti i tipi di comunità ma spinge allo stesso tempo, a un sempre maggiore responsabilità verso ciò che è comune, favorendo nuovi legami sociali e di collaborazione spesso “localizzata”. Si entrerà nel vivo del programma al pomeriggio, alle 16.00 sempre nella Pineta di Tancau di Lotzorai, per un’occasione immersiva e doverosa con Grazia Deledda e i brani letti dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Si continua alle h 17.00 con una “dichiarazione d’amore” per i libri e la conoscenza con Fiorenzo Caterini, accompagnato in musica.

Alle h 18:00 si parla di La storia del mondo (e dei sentimenti) attraverso le piante con lo speech accattivante a cura di Antonio Pascale e “La storia del mondo (e dei sentimenti) attraverso le piante”, sul come siamo arrivati fin qui grazie alle piante e come dovremmo vivere per restarci ancora per un po’. La serata prosegue alle h 19.00 con una profonda riflessione sulla necessità di inclusione con la giovane pluripremiata scrittrice Nadeesha Uyangoda.

Alle h 20.00 Marco Amerighi, candidato nella settina dello Strega 2022, ci porta ad una riflessione sulle relazioni quali centro nevralgico della vita e della salvezza di tutti noi. Le conclusioni sono affidate a un talk di Antonio Pascale. Dopo cena l’appuntamento musicale da non perdere alle h. 22:00 con Claudia Crabuzza -“Veu i Guiterra” voce e chitarra e a seguire Luca Muggianu -“Non ci avranno mai” accompagnato alle percussioni da Gabriele “lele” Fajeti.

h. 12:00 – Tancau sul Mare, Spiaggia di Tancau, Pineta

Cos’è la responsabilità sociale?

Incontro con Stefano Spillare, in conversazione con Andrea Staid

Libro di riferimento: “Cultura della responsabilità e sviluppo locale. La società globale e le comunità responsabili del turismo e del cibo” (Franco Angeli, 2019 )

h. 16:00 – Tancau sul Mare, Spiaggia di Tancau, Pineta

Grazia Deledda in EsaLettura un progetto dell’Unione Italiana Ciechi Nuoro accompagnati dal maestro Davide Mocci alla chitarra a Cristina Scalas al flauto

Libri di riferimento: opere edite di Grazia Deledda

h. 17:00 – Tancau sul Mare, Spiaggia di Tancau, Pineta

Una meravigliosa dichiarazione d’amore per i libri e la conoscenza

Reading letterario a cura di Fiorenzo Caterini dal libro “La notte in fondo al mare” (Carlo Delfino editore, 2021)

Narratore: Fiorenzo Caterini

Voce recitante: Nino Porcu e Antonio Marras

Coordinamento, musica e suoni a cura di Antonio Marras

Libro di riferimento: “La notte in fondo al mare” (Carlo Delfino editore, 2021)

h. 18:00 – Tancau sul Mare, Spiaggia di Tancau, Pineta

La storia del mondo (e dei sentimenti) attraverso le piante.

Come siamo arrivati fin qui grazie alle piante e come dovremmo vivere per restarci ancora per un po’

Speech a cura di Antonio Pascale.

Libro di riferimento: “La foglia di fico. Storie di alberi, donne, uomini” (Einaudi, 2021) (finalista Premio Campiello 2022)

h. 19:00 – Tancau sul Mare, Spiaggia di Tancau, Pineta

Integrazione culturale, unico futuro possibile

Incontro con Nadeesha Uyangoda

Libro di riferimento: “L’unica persona nera nella stanza” (66thand2nd, 2021)

h. 20:00 – Tancau sul Mare, Spiaggia di Tancau, Pineta

Vita veloce e tempo lento. Le relazioni che contano, che fanno male, eppure sono il nostro centro

Incontro con Marco Amerighi, in conversazione con Jolanda Di Virgilio

Libro di riferimento: “Randagi” (Bollati Boringhieri, 2021)

h. 22:00 – Tancau sul Mare, Spiaggia di Tancau, Pineta

Claudia Crabuzza –“Veu i Guiterra”voce e chitarra

a seguire

Luca Muggianu –“Non ci avranno mai” accompagnato alle percussioni da Gabriele “lele” Fajeti

a seguire

Degustazione Tenute Perda Rubia Cannonau dal 1949

Per tutta la durata del Festival alla Biblioteca al mare, al Lido delle Rose, si troveranno i libri del Festival. Dopo le presentazioni e i dibattiti tratteniamoci con amici e ospiti per parlare di libri, conoscere i protagonisti e degustare un buon bicchiere di vino locale e perché no, fare parte del futuro di CostellAzioni Letterarie.