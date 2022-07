Il GAL SINIS in mostra a Cagliari con Mare Terra Isole.

Anche il Sinis e i suoi prodotti saranno in mostra l’8 e il 9 luglio a Cagliari, nel suggestivo scenario del Convento di San Giuseppe, in via Paracelso, per “Mare Terra Isole”, l’evento culturale ed enogastronomico realizzato nell’ambito del progetto di cooperazione transnazionale “Accorciamo le distanze – filiera corta tra terra e mare”, che vede protagonisti i GAL sardi e alcuni GAL portoghesi.

Il progetto, realizzato con il sostegno delle istituzioni europee, si inserisce nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e vede i Gal in prima linea per due eventi internazionali, uno in Sardegna e uno nelle Azzorre, a sostegno dei produttori locali e la promozione dei territori.

Durante la tappa sarda, a Cagliari l’8 e il 9 luglio, sarà possibile partecipare a workshop, show cooking, concerti, conferenze e, ovviamente, scoprire e assaggiare i migliori prodotti enogastronomici locali.

Si tratta di un’importante vetrina per tutti gli operatori del territorio del GAL Sinis aderenti all’iniziativa: Sinis Agricola, Sardo Sole, Sa Marigosa, Tenute Evaristiano, riso i Ferrari, Oleificio Giovanni Matteo Corrias, Penisola del Sinis soc. cooperativa e Sea Sport & Life.

Tra gli obiettivi primari del progetto, quello di incentivare e promuovere le eccellenze locali in un contesto urbano, regionale e internazionale.

“Il progetto “Accorciamo le distanze” si sposa perfettamente con le nostre attività e la nostra strategia di sviluppo locale finalizzata alla valorizzazione delle specificità locali tipiche e di qualità, che insistono in un territorio ricco anche di risorse ambientali e culturali”,

sostiene il Presidente del Gal Sinis Alessandro Murana che esprime soddisfazione anche per la presenza, come partner del Gal, anche della Fondazione Mont’e Prama che curerà l’allestimento di una mostra sui Giganti di Mont’e Prama.

“La cooperazione è un punto di riferimento imprescindibile della nostra strategia d’azione ed eventi come questo sono fondamentali per offrire alle imprese del territorio un proprio spazio per promuovere i propri prodotti, oltre che per garantire un prezioso scambio di esperienze tra i vari partecipanti all’iniziativa”,

commenta Cristiano Deiana, direttore del Gal Sinis.

“La creazione di reti e sinergie tra varie identità ed istituzioni è proprio uno degli obiettivi del nostro Piano d’Azione, ed in particolare dell’Azione di sistema DMO Sinis – VISIT SINIS”,

conclude Deiana.

