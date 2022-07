Il classe 2005 Angelo Murru all’US Tempio

Un classe 2005 di grande prospettiva nella batteria dei fuoriquota a disposizione di mister Cantara

Un centrocampista classe 2005 che si è già distinto nel panorama calcistico isolano, tanto da meritarsi lo scorso anno la convocazione alla Rappresentativa Sardegna per il Torneo delle Regioni.

Il talento tutto sassarese Angelo Murru è un nuovo giocatore dell’US Tempio.

Cresciuto nella “Marzio Lepri” Torres, società votata alla valorizzazione dei giovani sin dalla Scuola Calcio fino ad Allievi e Juniores, nell’ultimo anno Murru ha realizzato oltre 20 gol mettendosi in luci per la maturità in campo oltre che per le indubbie qualità fisiche e tecniche.

Murru ha deciso di non farsi tentare dalle tante richieste arrivate da Sassari, per affrontare invece una nuova sfida lontano da casa, con la maglia dell’US Tempio:

«Ho scelto di venire a Tempio – le sue prime parole – perché la considero la migliore occasione per me.

Tutti mi hanno parlato bene della Società, dell’ambiente, dei tifosi, e voglio entrare nel mondo del calcio, quello vero, confrontandomi con una piazza così.

Mi rendo conto che sarà la prima volta in un contesto importante ma ho sempre giocato con compagni più grandi e questo sicuramente mi ha aiutato ad avere sicurezza nei miei mezzi.

Ora sarà tutta un’altra cosa ma io non vedo l’ora di iniziare questa sfida». .

Giocatore tecnico, centrocampista offensivo di oltre 180 cm, Murru si unirà al gruppo che inizierà la preparazione a partire dal prossimo 8 agosto.