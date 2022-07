Il centrocampista Luca Tedde all’US Tempio

Il classe ’93 arriva dal campionato di Serie D: centrocampista esperto, specialista dei tiri dalla distanza e dei calci piazzati e con l’attitudine al gol

Luca Tedde, sassarese classe ’93, arriva dal Latte Dolce (Serie D).

“Ho scelto di venire all’US Tempio perché qui c’è l’ambiente giusto per togliermi soddisfazioni, sia a livello personale che di squadra. Parlando con il presidente abbiamo capito quali obiettivi vogliamo raggiungere per noi e per tutti i tifosi. Ringrazio la Società per la fiducia che sta riponendo in me. C’è grande ambizione e c’è concretezza nei progetti. Una piazza come questa, inoltre, non può che motivarti a fare il massimo”.

Cresciuto nelle giovanili del Latte Dolce, Tedde ha iniziato la sua carriera in Promozione con l’Usinese, squadra in cui ha militato per 4 anni prima di vestire la maglia dell’Atletico Uri in Eccellenza nel 2017 (7 rete messe a referto). Nella stagione successiva passa a giocare nel Sorso (in Eccellenza), arrivando fino al secondo posto, valso le semifinali playoff.

Nel 2019 torna tra le fila dei giallorossi e vi milita per i due anni successivi, fino al 2021, contribuendo con i suoi gol (17 in totale) alla promozione in Serie D, categoria dove ha disputato la scorsa stagione con la maglia del Latte Dolce (un ritorno nella società con sede a Sassari contraddistinto solo da 16 presenze complice un infortunio che lo ha costretto a chiudere in anticipo la stagione).

Completamente ristabilito, è ora pronto per la nuova avventura tempiese: “Lo scorso anno non è stato fortunato per la mia squadra – conclude Tedde – ed è giusto rimettersi in gioco. Sono carico e pronto per questa sfida e per riscattarmi“.

