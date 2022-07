Il 7 luglio prosegue Cortoindanza Logos a Cagliari_Parco Padiglione Nervi con quattro creazioni di danza_Tersicorea

Il 7 luglio Logos Cortoindanza prosegue per il quarto appuntamento con altri quattro spettacoli stavolta al Parco Padiglione Nervi, Cagliari. “Rua da saudade” di Adriano Bolognino, in scena Rosaria Di Maro, “No caption needed” di e con Giulia Cannas, testo di Sergio Atzeni, Bellas Mariposas, brano di Iosonouncane, “Beautiful Chaos” di e con Sin Yi Lau in e “Figura”, di e con Sara Angius

Il 7 luglio Logos Cortoindanza si trasferisce al Parco Padiglione Nervi a Cagliari, gioiello dell’archeologia industriale dal grande valore storico e ambientale, con quattro creazioni a partire dalle 20.30.

Saudade, termine di origine portoghese, non si può facilmente tradurre nell’orizzonte delle parole umane, è nostalgia del futuro, rimpianto del tempo perduto e angoscia del tempo che verrà.

Così “Rua da saudade” di Adriano Bolognino, in scena Rosaria Di Maro, trova espressione nell’arte che da sempre rivela la sconfinatezza dei sentimenti umani.

È uno stato d’animo latente. Il progetto è vincitore di Call for Creation 2021 e selezionato per la NID Platform 2021. A seguire un viaggio di scoperta e mutazione con “No caption needed”, di e con Giulia Cannas, coreografia di Giulia Cannas, testo di Sergio Atzeni, Bellas Mariposas, brano di Iosonouncane, Hiver.

Le esperienze della vita cambiano il modo in cui la si vive, così il corpo evolve in base alle esperienze sensoriali che attraversa. E ancora il tema della vulnerabilità come sentimento universale e bellezza dell’autenticità.

Con la tecnica della danza contemporanea e lo stravagante subito dopo Sin Yi Lau in “Beautiful Chaos” racconta la storia di un suo viaggio emotivo. Chiude “Figura” (Italia), un viaggio metafisico e surreale nella profondità dell’inconscio dove la protagonista esplora il rapporto con il suo doppio, in cui danza, teatro di figura e illusione si amalgamano armoniosamente, di e con Sara Angius.

Per info e prenotazioni biglietti e abbonamento: tersicoreat.off@gmail.com – cell. 328 9208242 – www.tersicorea.it – T.off Officina delle arti sceniche e performative, via Nazario Sauro 6, Cagliari.