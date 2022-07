idealo, “Report sull’e-commerce italiano 2022”: quasi 9 consumatori su 10 acquistano online una volta al mese

Elettronica (54%), Moda & Accessori (48%) e Prodotti per la Bellezza & Profumi (37%) sono le tipologie di prodotto più acquistate online dagli Italiani

La pandemia di COVID-19 ha spinto il 54% degli italiani a comprare di più online rispetto a prima e il 57% ha dichiarato di aver comprato prodotti online che in passato non erano stati quasi mai acquistati

13 luglio 2022 – Quasi 9 consumatori su 10 acquistano online almeno una volta al mese.

È quanto emerge dal nuovo “Report annuale sull’e-commerce italiano” pubblicato da idealo – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa – che ha analizzato il comportamento d’acquisto online delle persone che utilizzano regolarmente la comparazione prezzi in Italia. Una platea sempre più nutrita se pensiamo che gli italiani digitalizzati sono arrivati quasi a quota 51 milioni, ovvero l’84% della popolazione (1).

Secondo il nuovo report, dunque, l’87% degli acquirenti digitali italiani effettua, in media, almeno un acquisto online al mese, un valore più alto di 2 punti percentuali rispetto a quello rilevato lo scorso anno.

Cosa si acquista online in Italia? Elettronica (54%), Moda & Accessori (48%) e Prodotti per la Bellezza & Profumi (37%) sono le tipologie di prodotto più acquistate online dagli Italiani. A seguire, Scarpe & Sneakers (32%), Medicine & Prodotti per la salute (28%), Giocattoli & Gaming (27%) e Mangiare & bere (21%).

La pandemia di COVID-19 ha cambiato profondamente le abitudini digitali e di acquisto online. Interessanti, per questo motivo, sono i dati relativi alla crescita dell’interesse online sul portale italiano di idealo rispetto al periodo pre-pandemia.

Si è assistito, per esempio, anche in Italia al boom del food commerce con la categoria “Mangiare & Bere” che ha registrato un +142% rispetto al periodo precedente. Andamento simile per “Arredamento & Giardino” (+141%), giustificato dal fatto che molti consumatori hanno iniziato a vivere le proprie case in maniera molto più assidua, trasformandole spesso anche in sedi di lavoro.

I prodotti più desiderati in Italia. Negli ultimi 12 mesi i consumatori digitali hanno cercato e confrontato principalmente i prezzi di smartphone e di prodotti legati all’elettronica di consumo. Rispetto alla classifica del 2020, non c’è più spazio per i disinfettanti, la cui esplosione di popolarità aveva rappresentato un importante indice di cambiamento delle abitudini di acquisto a seguito della pandemia da COVID-19.

Sette dei 10 prodotti più desiderati in Italia nel corso dell’ultimo anno sono smartphone, e 6 di questi sono marchiati Apple. In dettaglio, la top ten dei prodotti più ambiti si compone di: Apple iPhone 12, Apple iPhone 12 mini, Apple iPhone 11, Apple iPhone 12 Pro, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Sony Playstation 5 (PS5), Saucony Jazz Original Vintage (sneakers), Apple iPhone 12 Pro Max, Apple iPhone 13 e DJI Mini 2 (drone).

Cresce la frequenza d’acquisto. Grazie ai dati della nuova ricerca, è possibile stimare la frequenza degli acquisti effettuati sul web dai consumatori, che possono essere divisi in: intensivi (26%, almeno una volta a settimana), abituali (61%, almeno una volta al mese) e sporadici (13%, una volta ogni trimestre o meno). La pandemia di COVID-19 ha spinto il 54% degli italiani a comprare di più online rispetto a prima. Il 44% del campione ha continuato con lo stesso ritmo di prima mentre solo il 2% ha acquistato di meno tramite il commercio elettronico.

Inoltre, il 57% degli intervistati ha dichiarato di aver comprato prodotti online che in passato erano stati acquistati raramente o mai. Una percentuale molto consistente, il 17%, ha anche fatto un acquisto online per la prima volta.

Sale anche l’utilizzo della comparazione prezzi. Di pari passo, nel 63% dei casi anche l’utilizzo della comparazione prezzi è aumentato. Le ragioni del suo utilizzo sono molteplici ma per oltre la metà del campione preso in esame, i portali come idealo offrono informazioni essenziali su spedizioni e consegne (52%), ma anche in genere sui prodotti (50%). Ancora, la comparazione prezzi risulta essenziale per ottenere offerte speciali e sconti (48%), leggere le recensioni dei clienti (43%), confrontare più prodotti contemporaneamente (41%) ma anche essere informati quando un prezzo cala (39%).

A tale riguardo, su idealo è presente una specifica funzione che permette al consumatore di fissare il proprio prezzo ideale per un certo prodotto e di ricevere una notifica via e-mail oppure tramite l’App di idealo quando questo viene raggiunto oppure è più basso del valore atteso. Nel dettaglio, le dieci categorie del commercio elettronico per le quali gli e-consumer italiani hanno attivato maggiormente la funzione “prezzo ideale” nel corso del l’ultimo anno sono stati smartphone, televisori, sneakers, smartwatch, cuffie, notebook, schede video, scarpe da corsa, tablet e aspirapolvere.

Il ritratto del consumatore digitale italiano. L’analisi dei dati demografici, delle preferenze e delle abitudini di comparazione online, consente di creare il profilo demografico del consumatore digitale italiano. In tutti i paesi in cui è presente idealo, la maggior parte delle ricerche online nel corso del 2021 è stata effettuata da uomini. Per quanto riguarda l’Italia, il loro peso è stato pari al 62% mentre quello delle donne si è attestato al 38%.

Un altro aspetto interessante è quello relativo alle fasce d’età. In Italia, i consumatori tra i 35 e i 44 anni sono quelli predominanti e rappresentano il 24% del totale, seguiti dai 25-34enni (23%) e dai 45-54enni (19%).

Da segnalare, però, come gli under-24 maggiorenni rappresentino circa un sesto degli utenti di idealo Italia, con un importante +41% in più rispetto all’anno precedente. Dato che sottolinea un maggiore interesse nei confronti dell’e-commerce da parte delle persone più giovani, probabilmente incentivato dalla necessità di superare l’isolamento fisico e sociale dovuto alla pandemia di COVID-19.

“Le abitudini d’acquisto dei consumatori sono sempre cambiate in modo rapido, ma a seguito della pandemia continuano a mutare con ancora più velocità. – ha commentato Dumitru Baltatescu, Country Manager di idealo in Italia – Un interessante insight che emerge dal report 2022 è che mondo fisico e digitale stanno diventando sempre più interconnessi. Secondo i nostri dati, 9 consumatori su 10 hanno effettuato una o più ricerche online sui prodotti prima di comprarli in un negozio fisico. Ma, all’opposto, quasi 8 su 10 hanno visitato un negozio fisico per esaminare i prodotti prima di acquistarli online. Da questi dati emerge come l’esperienza d’acquisto si faccia ancora più ibrida e mondo online e offline tendano ad intersecarsi sempre più, ormai supportandosi a vicenda.”

METODOLOGIA. I dati analizzati da idealo derivano dalle ricerche online e intenzioni di acquisto registrate sui sei portali nazionali di idealo (Italia, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e Austria), e da due sondaggi commissionati nel giugno 2021 e nel febbraio 2022 a Kantar, uno dei principali fornitori mondiali di soluzioni relative al campionamento e alle ricerche di mercato. Le indagini demografiche hanno coinvolto ogni volta oltre 1500 consumatori digitali italiani. Il campione oggetto di studio è rappresentativo unicamente della popolazione attiva sul web ed è stratificato in base alle consuete variabili demografiche: età, genere, livello di istruzione e regione.

QUI è possibile scaricare il report completo.

(1) Fonte: Report Digital 2022 di We are social e Hootsuite.