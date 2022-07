“I segreti delle Cattedrali”, weekend ad Ardara

Sarà un weekend dedicato alla musica e alla storia di Ardara, e che caratterizza la rassegna “I Segreti delle Cattedrali”.

Per tutti gli amanti della musica polifonica ci sarà un interessante appuntamento anche questo fine settimana:

Domenica 10 Luglio, alle 19.30, nella Basilica Santuario Nostra Signora del Regno, ad Ardara, sarà “l’Ensemble Chorus Project”, insieme all’Ensemble Kadossene – diretta dal Maestro Giacomo Medas – ad essere protagonista,e porteranno in scena il “Concerto corale – strumentale”.

L’intera rassegna, organizzata dall’Associazione Incontri Musicali in collaborazione con la Scuola Civica di Musica “L.Rachel”, è itinerante, con l’obiettivo di coniugare musica, storia e turismo: le Chiese di origine romanica proseguono ad essere i meravigliosi scenari che ospitano gli ensemble.

Sarà uno spettacolo indimenticabile, perchè oltre alla bellezza della musica polifonica, che i vari gruppi porteranno con e senza l’aiuto di strumenti musicali, si aggiunge il fascino e il mistero che possiedono i monumenti di culto in tutta la Sardegna, arricchiti dalla loro tipica progettazione acustica.

I Segreti delle Cattedrali” si protrarrà fino all’autunno con nuove date e Chiese Romaniche, dove si esibiranno nuovi e suggestivi ensemble. Per assistere agli spettacoli del Festival, in rispetto alle norme per prevenire il contagio del Covid-19, sarà necessario prenotare al 351/8113531 ed essere in possesso obbligatoriamente del Green Pass.