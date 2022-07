I comici Luca Ravenna e Max Angioni a Capoterra coi live show

Classe 1990, Max Angioni nasce come attore teatrale, con formazione all’Accademia del Comico di Milano. Nel 2019 entra a far parte del cast di “Zelig Time”, nel 2021 partecipa a “Italia’s Got Talent”, arrivando secondo, ed è poi nel cast di “Zelig C-Lab” su Comedy Central. Successivamente affianca Giorgio Panariello e Marco Giallini nella conduzione del varietà “Lui è peggio di me”, in onda in prima serata su Rai 3. Entra nel cast di “Zelig” su Canale 5 insieme a Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, e approda poi alla conduzione di “Natale a Casa Radio 2” con Elena Di Cioccio. Quest’anno entra come protagonista nella casa di “ LOL – Chi ride è fuori “, stagione 2, su Amazon Prime Video ed è in studio a fianco a Teo Mammuccari e Belen Rodriguez nella nuova edizione de “Le Iene” su Italia Uno.