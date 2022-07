HP Sport al San Marino Rally con Trevisani su Skoda Fabia Evo2 gommata MRF Tyres

HP Sport al San Marino Rally

Nel fine settimana andrà in scena l’edizione del cinquantennale del San Marino Rally, appuntamento valevole per il Campionato Italiano Rally Terra:

articolato su nove i tratti cronometrati che costituiranno l’ossatura per il compleanno del San Marino, tutti da disputare nella sola giornata di Sabato 9 luglio per poco meno di settantaquattro chilometri.

La mattina sarà incentrata sui due passaggi della corta “Terra di San Marino” (5,00 km), inframezzati da un primo giro a “Macerata Feltria” (7,47 km) e “Belforte all’Isauro” (12,01 km).

A partire dal primo pomeriggio la sfida si sposterà su altre due tornate a “Macerata Feltria” ed a “Belforte all’Isauro”, lasciando all’ultima “Terra di San Marino” la chiusura del sipario.

Il programma prevede venerdì sera la partenza alle ore 21:30 diretti verso il riordino notturno;

l’indomani, alle ore 7:00 partenza da Serravalle (RSM) con arrivo alle 19:00 nel centro storico di San Marino (RSM).

Nella Repubblica del Titano, in gara con i colori di HP Sport c’è Jacopo Trevisani che punta senza mezzi termini ad un risultato di prestigio con la Skoda Fabia Rally2 del team GF Racing gommata MRF Tyres.

La gara sanmarinese è tra quelle ‘amate’ dal giovane bresciano, tre successi di Classe R2B nelle ultime quattro partecipazioni e sempre con un diverso navigatore;

stessa cosa per quest’anno che vista l’indisponibilità per motivi di lavoro di Andrea Marchesini, ci sarà Elia Ungaro.

“San Marino è una gara dalle grandi emozioni, tra l’altro gli organizzatori per questa edizione hanno invertito il senso di marcia di una delle ‘piesse’.

Per me ci sarà anche l’incognita di gestire e, guidare una vettura complessa come la Skoda Fabia sulle strade strette, l’unica certezza e che non resteremo a guardare, vogliamo essere protagonisti”.