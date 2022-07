SONDERBORG (DANIMARCA) (ITALPRESS) – Dylan Groenewegen vince la terza tappa del Tour de France 2022, la Vejle-Sonderborg di 182 chilometri. L’olandese del team BikeExchange-Jayco taglia il traguardo in 4h11’33”, precedendo in una volata al fotofinish due ciclisti del Belgio, ovvero Wout Van Aert (Jumbo-Visma) e Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). In top ten anche l’italiano Alberto Dainese (Team DSM), che chiude al settimo posto, dopo la caduta di ieri. La maglia gialla di leader della classifica generale rimane sulle spalle di Van Aert.

Domani giornata di riposo per la carovana gialla: il plotone tornerà in strada martedì 5 luglio per la quarta frazione, la Dunkerque-Calais 171,5 chilometri (con partenza fissata alle 12.35).

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).