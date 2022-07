Green Charity party: Alex Belli ospite dell’evento solidale a Villa Domi

L’evento si svolgerà il 23 luglio a Villa Domi (Salita Scudillo, 19/a, Napoli): ospite della serata Alex Belli. Il protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello Vip si esibirà per la prima volta nel suo nuovo brano Amore libero

Nuovo evento solidale a Villa Domi. Sabato 23 luglio, alle ore 21.00, si svolgerà il Green Charity Party. L’evento, ideato da Domenico Kontessa, avrà come ospite Alex Belli, uno dei protagonisti più discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Per l’occasione, l’attore si esibirà nel suo nuovo singolo Amore libero. La kermesse nasce per dare sostegno all’associazione Unici ONLUS che si occupa di sostenere le cure di Brando, un bambino affetto da una malattia genetica rara. Il padre del bambino, il giornalista della Vita in Diretta Stefano Buttafuoco, ha voluto raccontare la storia di Brando nel libro “Il bambino 23”.

Durante la serata non mancheranno momenti di intrattenimento con musica, divertimento e tanta animazione. Per accedere all’evento si richiede una piccola donazione di 10 € che vi darà la possibilità di cenare sul belvedere assieme a Domenico Kontessa e Alex Belli.