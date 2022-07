Governo, Salvini “Basta teatrini, decidano presto gli italiani”

ROMA (ITALPRESS) – “Non se ne può più del teatrino di Conte, Letta e Di Maio, che mentre milioni di italiani hanno difficoltà e problemi veri passano il tempo a litigare, minacciare, ricattare. Parlano di ius soli, di droga, di ddl Zan, non di tasse, di lavoro, sicurezza e lotta all’immigrazione clandestina”. Lo afferma in un video su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini.

“Se volete andare avanti per altre settimane e per altri mesi a begare e litigare mentre milioni di italiani soffrono e hanno problemi veri fatevi da parte – aggiunge Salvini -. Conto che siano gli italiani, presto, a scegliere dei parlamentari seri, onesti, concreti e per bene”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).