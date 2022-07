Giovanni Bulla all’US Tempio: l’esterno si è rimesso dall’infortunio

Giovanni Bulla, esordio in Eccellenza a 16 anni, gol, velocità e tecnica ma anche la capacità di reagire alle avversità.

Mister Cantara lo conosce bene per averlo allenato lo scorso anno alla Nuorese in Eccellenza e lo ha voluto con sé nella nuova avventura tempiese.

L’esterno, classe 2002, sarà ai nastri di partenza per la stagione 2022/2023 dell’US Tempio.

Nato ad Alà dei Sardi, cresciuto calcisticamente nella squadra del suo paese natale, Bulla è poi passato al Bono e al Buddusò prima di esordire a soli 16 anni in Eccellenza nel Porto Rotondo, nella stagione 2017/2018 (con 2 reti).

Successivamente una stagione positiva nell’Under 19 dell’Olbia per poi rientrare a Porto Rotondo nel 2019/20 (3 gol per lui).

Nel 2020/21 altre 3 reti e un campionato che lo lancia definitivamente tra in protagonisti del torneo nonostante la giovane età.

Nella scorsa stagione il passaggio alla Nuorese, squadra di cui diventa pedina fondamentale fino all’infortunio della 13esima giornata che lo costringe ad un lungo stop:

« Sono contentissimo di venire a Tempio – le sue parole – sicuramente è l’occasione migliore per me per riprendermi e mettermi nuovamente in mostra. Non sarò subito al mio meglio e ringrazio il presidente Sechi e il mister per la fiducia che mi stanno dando. Mi aspetteranno e io farò di tutto per tornare in campo il più presto possibile. Voglio ricambiare la fiducia di questa grandissima società».

Il baby fuoriclasse di Alà si è sempre distinto per la capacità realizzativa in diversi ruoli, punta e da esterno:

«Il mister mi conosce e sa quali sono le mie caratteristiche – conclude Bulla. Dal canto mio so che dovrò fare qualcosa in più degli altri per conquistarmi un posto perché sono stato fermo a lungo. Per fortuna ho avuto la famiglia e la mia ragazza accanto in questo percorso e li ringrazio per questo ma ora sono pronto; non ho mai avuto così tanta voglia di iniziare».