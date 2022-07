Giorgio Crobu e Giovanni Sanna Passino per Dromos ad Oristano

C’è ancora Oristano nel cammino di Dromos , il festival organizzato dall’omonima associazione culturale tra la città di Eleonora e altri centri e luoghi della sua provincia, che fino al 13 agosto (con un appuntamento d’appendice il 27 a Neoneli) propone il suo ampio cartellone sotto il titolo “Saltimbanchi”, tema che ne accompagna e caratterizza questa ventiquattresima edizione.

Domani (lunedì 1 agosto) alle 21.30 saliranno sul palco del Giardino Antiquarium Arborense il chitarrista Giorgio Crobu (già ospite del festival il giorno prima a Bauladu col suo trio) e il trombettista Giovanni Sanna Passino per un incontro ispirato alle atmosfere e al repertorio di celebri duetti della storia del jazz. Amanti di alcune tra le storiche collaborazioni che hanno scritto pagine indelebili nella storia della musica afroamericana, come quelle tra Jim Hall e Ron Carter, Chet Baker e Paul Desmond, Bill Evans e Stan Getz, solo per citarne qualcuna, i due musicisti intrecceranno le note di tromba e chitarra per rileggere alcune pagine dei celebri standard che li hanno maggiormente ispirati.

Il concerto è realizzato con il sostegno della Fondazione Oristano, in collaborazione con il Museo Archeologico e Storico Artistico “Antiquarium Arborense” di Oristano; i biglietti, a dieci euro (più diritti di prevendita) si possono acquistare online sul sito di Dromos .

advertisement

Martedì 2 agosto Dromos resta a Oristano per l’ultimo appuntamento dellaminirassegna cinematografica “Saltimbanchi, illusionisti e giocolieri della vita” proposta nel Giardino dell’UNLA (in via Carpaccio): alle 21 (con ingresso libero), proiettori accesi per “ L’illusionista “, diretto da Sylvain Chomet e basato su una sceneggiatura inedita del grande mimo Jacques Tati. Un film di animazione del 2010 che ha per protagonista un illusionista, appunto, che disoccupato decide di muoversi da Parigi a Londra, non riuscendo, con i suoi numeri, a catturare la giusta attenzione del pubblico, a causa del diffondersi di nuove forme di spettacoli. Approdato in Scozia, dove incontra una ragazza, Alice, che crede che i suoi trucchi siano realtà, l’illusionista non trova il coraggio di farle sparire il mondo di illusioni in cui la sua vita è immersa, perlomeno fino a quando crescerà.

Info

Per informazioni, la segreteria del festival risponde al numero di telefono 0783310490, al numero whatsapp 3348022237 e all’indirizzo di posta elettronica info@dromosfestival.it . Notizie e aggiornamenti anche sul canale Telegram e nelle pagine Facebook e Instagram di Dromos.

Con l’allentamento delle restrizioni per l’emergenza covid non è più necessario presentare il green pass, ma sono raccomandati comunque prudenza e buon senso. Dromos continuerà a sanificare gli ambienti e le strumentazioni: anche quest’anno per la protezione degli artisti e del personale tecnico, si potrà fare affidamento sul Sanyphone l’innovativo dispositivo di sanificazione di set e microfoni a tecnologia UV-C ideato e prodotto dall’azienda oristanese Sanycar .

Festival itinerante, Dromos dedica una particolare attenzione alla collaborazione con i vari operatori attivi nel territorio: tra questi la Fondazione Mont’e Prama e la Fondazione Oristano , che per tutti i possessori di biglietti del festival, e per tutta la durata della manifestazione, ha previsto una serie di sconti per visitare i vari siti culturali del territorio di Cabras e Oristano.