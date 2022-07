Francesco Pira è il nuovo Presidente

Toccante cerimonia di passaggio della Campana con la prof.ssa Maria Assunta Iacona che ha fatto il bilancio di un anno di eccellenti attività.

Agrigento – Si è celebrata lo scorso primo luglio 2022, la solenne Cerimonia del Passaggio della Campana del Lions Club Valle dei Templi, tra la Presidente outcoming Prof.ssa Maria Assunta Iacona ed il Presidente incoming Prof. Francesco Pira, e l’Inaugurazione dell’Anno Sociale 2022/2023, nel corso della quale sono stati ammessi al Club due nuovi Soci, l’Ing. Veronica Vicari ed il Dott. Gaetano Lucchese.

In una splendida cornice ed alla presenza di Autorità Lionistiche e Religiose, dei Soci del Club e tanti ospiti, la Presidente Iacona ha ringraziato tutti per quanto fatto e collaborato nell’Anno Sociale appena trascorso consegnando Campana e Martello al nuovo Presidente Pira, che con emozione ha ricevuto l’incarico rivolgendosi ai Soci, ringraziandoli per la fiducia.Nel corso della serata sono stati proiettati due video, uno con il quale sono state ricordate le Attività di Service svolte nell’Anno trascorso dal Club, guidato dalla Prof.ssa Iacona – e l’altro di presentazione del Prof. Pira e degli obiettivi lionistici dell’Anno Sociale 2022/2023.

Alla manifestazione hanno partecipato e sono intervenuti Officer Lions di Club, Zona e Distrettuali, il Presidente di Zona uscente, dottor Enrico Fiorella, la nuova Presidente di Zona, dottoressa Mariella Antinoro, ed il Past Governatore, dottor Angelo Collura,

che si sono complimentati per le attività di servizio svolte dal Club, certi che anche in questo nuovo anno i Soci saranno vicini e presenti nella loro Comunità. Tanti i messaggi che sono arrivati ai Presidenti Iacona e Pira, dal Presidente del Consiglio dei Governatori, avvocato Mariella Sciammetta, dal Past Presidente del Multidistretto, avvocato Salvatore Giacona, dal Governatore uscente, dottor Francesco Cirillo, al nuovo Governatore, dottor, Maurizio Gibilaro, al I° e II° Vice Governatore, dottor Paolo Valenti e Mario Palmisciano.

Alla manifestazione erano presenti e sono intervenuti anche il Ministro Regionale dell’OFS (Ordine Francescano Secolare) di Sicilia Dott. Carmelo Vitello ed il Guardiano del Convento S.Antonio di Favara dei Frati Minori, Fra Giuseppe Di Fatta.

advertisement

Il Presidente Francesco Pira ha presentato ai Soci lo Staff che lo collaborerà nel corso di quest’anno: avvocato Gaetano Salemi – Segretario, professoressa Antonia Russello – Tesoriere e Signora Sonia Siracusa – Cerimoniere. Particolarmente toccante il momento in cui si è esibito Fra Giuseppe Di Fatta con un canto dedicato a San Francesco, un momento di grande spiritualità. Il professor Pira ha annunciato iniziative, nel corso del nuovo anno sociale che impegneranno il club in momenti di confronto su disinformazione, sostenibilità, adolescenti e bambini e nuove tecnologie, nel segno di quanto è stato fatto dalla Presidente Iacona.

E’ stata una cerimonia ricca di emozioni e sano lionismo, nel rispetto di quei valori etici, morali e di vera amicizia che contraddistinguono i Soci del Lions Club Agrigento Valle dei Templi.Pronti per un nuovo Anno Sociale all’insegna del WE SERVE!