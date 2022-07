Francesco Bianco confermato all’US Tempio

Francesco Bianco confermato all’US Tempio

Una preparazione aDopo una stagione costellata da infortuni arriva l’occasione del riscatto per il talentuoso centrocampista sassarese.d altissimi livelli, un pre campionato in cui ha fatto sognare i tifosi, un ottimo inizio e poi un infortunio che l’ha tenuto a lungo lontano dal campo.

Dopo la sfortunata stagione scorsa Francesco Bianco, centrocampista classe 2000 (ex Torres con 80 presenze in serie D) avrà la sua occasione di riscatto nel nuovo Tempio guidato da mister Cantara.

advertisement

Per lui arriva una conferma che è soprattutto una promessa a sé stesso: “Lo scorso anno – commenta Bianco – c’erano tutti i presupposti per fare bene per me ma purtroppo gli infortuni non mi hanno consentito di dare il mio contributo alla squadra. Voglio farlo quest’anno e ringrazio il presidente e la Società per questa opportunità. Tempio è una piazza bellissima e merita il meglio”.

Bianco sarà al via con il nuovo gruppo a partire dall’8 agosto, data fissata per l’avvio della preparazione allo stadio “Nino Manconi” di Tempio.