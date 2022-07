Formazione gratuita Colf: iscrizioni al via per la seconda edizione Corso targato Acli Cagliari, Promos e Nuova collaborazione.

Formazione gratuita Colf – Aperte le iscrizioni per il percorso di formazione con programma basato sulle indicazioni EBINCOLF – Le lezioni si terranno in parte online, in parte in presenza.

Un lavoro sempre più richiesto con l’aumento dei ritmi lavorativi ma anche a causa dell’invecchiamento progressivo della popolazione, sempre più bisognosa di un aiuto professionale nella gestione della casa e delle faccende quotidiane.

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione gratuito MyColf, organizzato da Acli provinciali di Cagliari con il sostegno di Nuova Collaborazione – Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestico – e il supporto operativo di PROMOS.

Il percorso di formazione completo prevede la formazione di base per colf e due corsi di specializzazione, uno per badante e uno per babysitter. Per frequentare le specializzazioni è necessario aver prima conseguito l’attestato di partecipazione alla formazione di base.

IL CORSO

Il corso base è gratuito – unico requisito richiesto la padronanza della lingua italiana – e avrà una durata di quaranta ore. Il programma prevede quattro moduli riguardanti la pulizia della casa, come lavare e stirare gli indumenti, la gestione della cucina, la consapevolezza del ruolo e i diritti e doveri riguardanti la professione.

Le lezioni seguiranno un programma didattico che rispetta le indicazioni di EBINCOLF – Ente Bilaterale Nazionale Collaboratori Domestici.

Durante le ore di lezione, il corsista sarà instradato verso l’inserimento nel mondo del lavoro sia attraverso la formazione teorica che con esercitazioni pratiche.

Al termine del corso tutti i partecipanti che avranno seguito almeno l’80 percento delle lezioni riceveranno un attestato di partecipazione.

Inoltre, i partecipanti con almeno 52 settimane contributive di esperienza lavorativa certificata nel settore domestico anche non continuative ma maturate negli ultimi tre anni, potranno accedere all’esame di certificazione riconosciuto a livello nazionale.

La partecipazione al corso è gratuita.

Il corso sarà online, a parte due laboratori pratici che si svolgeranno in presenza nella sede Acli di Viale Marconi 4 a Cagliari.