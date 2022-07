Un accesso facilitato a crediti sino a 40-50mila euro, per tutti i medici e gli odontoiatri che non abbiano superato i cinque anni di attività professionale. È quanto prevede il Protocollo d’intesa che la Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ha sottoscritto con l’Ente Nazionale per il Microcredito.

abr/gsl