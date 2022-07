Festival di Tavolara "Una notte in Italia" - Si è conclusa ieri 17 luglio la 32 edizione del festival di Tavolara, che negli ultimi anni di pandemia ha visto 2 edizioni in formato ridotto e con il pubblico contingentato.

Festival di Tavolara “Una notte in Italia” – Si è conclusa ieri 17 luglio la 32 edizione del festival di Tavolara, che negli ultimi anni di pandemia ha visto 2 edizioni in formato ridotto e con il pubblico contingentato.

Festival di Tavolara “Una notte in Italia” – Grandissimo calore e tanta presenza invece per l’edizione 2022: 5 grandi serate di film di autori importanti come Bonifacio Angius, Mario Martone, Leonardo di Costanzo, Domenico Procacci celebre produttore qui al suo debutto da regista, Giulia Steigerwald, Ivan Cotroneo, attrici di talento come Barbara Ronchi, Thony, Carlotta Natoli e importanti protagonisti come Francesco Di Leva, Thomas Trabacchi e, naturalmente, Silvio Orlando, omaggiato con una speciale serata d’onore, infine presenze di produttori fondamentali del cinema italiano, Francesca Cima e Domenico Procacci, incontri ricchi di ironia, di calore umano e di storie personali nella piazzetta di Porto San Paolo.

Tavolara 2022 ha intercettato la voglia di raccontarsi e di condividere di tutti i protagonisti, un desiderio più mai significativo dopo gli anni dell’isolamento: non a caso ha emozionato la proiezione della galleria fotografica del cinema italiano presente a Tavolara negli ultimi 32 anni a firma Alberto Novell.

Una proposta-sigla che nasce dalla ricerca preparatoria per un progetto più esteso e per scoprire perchè Una notte in Italia è diventato luogo-simbolo del nostro cinema.

Geppi Cucciari ha condotto con intelligenza, humor, gentilezza e ritmo le serate e gli incontri con la direttrice artistica del festival, Piera Detassis.

Senza dimenticare l’omaggio a Pier Paolo Pasolini, film e musica di e con Neri Marcore e Luigi Frassetto del 10 giugno, la Masterclass sullo scrivere per il cinema con Ivan Cotroneo il 19 e 20 giugno, la mostra Vittorio Gassman 100 a San Teodoro e la mostra CikCiak nella piazzetta Gramsci a Porto San Paolo.

Il festival di Tavolara, è unico nel suo essere green ante-litteram : si svolge infatti all’interno dell’area del parco marino protetto e le proiezioni si possono raggiungere solo via mare. Appuntamento per tutti alla 33 edizione nel luglio 2023.

Il festival di Tavolara è organizzato dall’associazione Argonauti, con la direzione artistica di Piera Detassis, la conduzione di Geppi Cucciari, e ha tra i componenti del comitato organizzativo-artistico: Marco Navone, Viviana Gandini, Claudia Panzica, con l’amichevole supporto di Stefania Ulivi.

Il festival di Tavolara conta sul sostegno del Ministero per i Beni e le Attività culturali, della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato alla cultura, dei comuni di Olbia, assessorato alla cultura, Porto San Paolo e San Teodoro, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Sardegna Film Commission, di ENI, dell’Accademia del cinema Italiano premi David di Donatello, dell’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo, di MOYS, di Immobilsarda, di BMW Italia, di Hot Corn e della Cantina Delle Vigne di Piero Mancini.

L’evento è affiliato Afic, Associazione festival cinematografici italiani, fa parte del circuito regionale Le Isole del cinema e collabora con il museo della tonnara di Stintino che sarà sede di diverse mostre inserite nel percorso dell’evento.