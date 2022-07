Festival Culturale LiberEvento: Fask, Mastrini e Lumera i prossimi ospiti

Dopo il grande successo di pubblico negli incontri di apertura, LiberEvento chiude il mese di luglio con tre nuovi illustri appuntamenti.

Martedì 26 luglio ad Iglesias arrivano i Fask (Fast Animals and Slow Kids). Il gruppo musicale formato da quattro musicisti amici (Aimone Romizi, Alessandro Guercini, Alessio Mingoli e Jacopo Gigliotti), salirà sul palco del Chiostro di San Francesco per presentare alle ore 21.30, intervistati da Carlotta Scema, il libro “Fast Animals and Slow Kids, Come reagire al presente”, una graphic novel per raccontare per la prima volta in un libro la storia, le canzoni, i retroscena e le curiosità relative al loro gruppo.

Seguirà il concerto live in acustico.

Venerdì 29 luglio, il Festival invece approda a Masainas nella spiaggia di Is Solinas con il pianista e compositore di fama internazionale Maurizio Mastrini che alle 20:30 si esibirà in un concerto intitolato Hugs. La sua musica è un omaggio agli abbracci ed al contatto che è venuto a mancare durante la pandemia, ma anche un auspicio che due popoli, russo ed ucraino, tornino ad abbracciarsi.

L’evento sarà anticipato alle ore 18, da un’escursione da Porto Botte fino alla spiaggia Is Solinas, organizzata da Janas Escursioni (per info e prenotazioni (+39)3519667593).

L’ultimo appuntamento di luglio è in programma domenica 31 alle ore 21:30 a Pozzo Baccarini (Gonnesa) con Daniel Lumera che presenterà, intervistato da Marcello Murru, il libro Ecologia Interiore, scritto a quattro mani per Mondadori dal biologo naturalista Daniel Lumera, riferimento internazionale nelle scienze del benessere e della qualità della vita e nella pratica della meditazione, e dalla scienziata di Harvard, Immaculata De Vivo, fra le massime esperte al mondo nel settore dell’epidemiologia molecolare, della genetica del cancro e nello studio dei telomeri.

Anche questo evento sarà anticipato alle ore 18.30, da un’escursione a Pozzo Baccarini, organizzata da Janas Escursioni (per info e prenotazioni (+39)3519667593). Il sito potrà essere raggiunto esclusivamente con il servizio navetta A/R, messo a disposizione dall’organizzazione. Partenze da Bindua, fronte punto ristoro, dalle ore 20.

Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione

Per info e prenotazioni: www.liberevento.it

Liberevento è organizzato dall’Associazione Contramilonga con la direzione artistica del giornalista e scrittore Claudio Moica.

Direzione Organizzativa: Maura Porru

Coordinamento eventi musicali: Fabio Furia

Con il contributo di: Regione Sardegna Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Fondazione di Sardegna, Portovesme S.r.l, Scuole Boccaccio, Alice Surgelati, Soc. Coop. Euralcoop, Comune di Iglesias, Masainas, Teulada, Macomer, Gonnesa, Carbonia, Calasetta, Portoscuso, Sogaer, Cagliari Airport Library e il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna.

In collaborazione con: Associazione Nazionale dei Presidi del Libro, Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis, Sistema Bibliotecario Sarcidano Barbagia di Seulo, Cantine Aru-Iglesias, Cantine di Calasetta, Janas Escursioni.

Media partner: Radio 3, Radio Arcobaleno, Ajò Noas.