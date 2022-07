Festival Culturale Liberevento

Il 7 e 8 luglio ad Iglesias si alza il sipario dell’XI edizione. Ospiti Daria Bignardi e Stefania Andreoli.

L’XI edizione del Festival Culturale LiberEvento aprirà i battenti ad Iglesias, nel suggestivo Chiostro di San Francesco, con i primi due appuntamenti in programma rispettivamente il 7 e l’8 luglio.

Giovedì 7 luglio, l’ospite della prima serata sarà Daria Bignardi, giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice italiana. Alle ore 21.30, presenterà il suo libro “Libri che mi hanno rovinato la vita”. Partendo dalle passioni letterarie, alla base della sua formazione, la Bignardi si confesserà “narrando l’avventura temeraria e infaticabile di conoscere se stessi attraverso le proprie zone d’ombra”.

A dialogare con l’autrice sarà Celestino Tabasso, giornalista e presidente dell’Assostampa.

advertisement

Venerdì 8 luglio, l’ospite della seconda serata, sarà invece, la psicoterapeuta e analista Stefania Andreoli. Alle 21.30 presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Lo faccio per me”. Tema centrale della serata, sarà l’identità femminile e la maternità a partire dal concetto del “fare per sé”. Andreoli “propone l’idea che l’esperienza della maternità possa aggiungere e non togliere, ricchezza all’identità femminile”.

Dialogherà con l’autrice, la giornalista Sara Vigorita.

Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione

Per info e prenotazioni: www.liberevento.it

Liberevento è organizzato dall’Associazione Contramilonga con la direzione artistica del giornalista e scrittore Claudio Moica.

Direzione Organizzativa: Maura Porru

Direzione musicale: Fabio Furia

Con il contributo di: Regione Sardegna Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Fondazione di Sardegna, Portovesme S.r.l, Scuole Boccaccio, Alice Surgelati, Soc. Coop. Euralcoop, Comune di Iglesias, Masainas, Teulada, Macomer, Gonnesa, Carbonia, Calasetta, Portoscuso, Sogaer, Cagliari Airport Library e il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna.

In collaborazione con: Associazione Nazionale dei Presidi del Libro, Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis, Sistema Bibliotecario Sarcidano Barbagia di Seulo, Cantine Aru-Iglesias, Cantine di Calasetta, Janas Escursioni.

Media partner: Radio 3, Radio Arcobaleno, Ajò Noas.