EuroNascar: la vettura di EscortAdvisor arriva in Italia

EuroNascar:

NASCAR Whelen Euro Series 2022

Le passioni di Escort Advisor e Caal Racing arrivano a Vallelunga

Il 9 e 10 luglio la #54 sarà protagonista in pista e nel paddock con tante attività!

Ospiti speciali: Dado, Enzo Salvi, Elena Morali, Alberto Farina, Enzuccio

7 luglio 2022 – Nascar Whelen Euro Series arriva in Italia. Mancano pochissimi giorni al Round 3 di EuroNASCAR 2022, che il 9 e 10 luglio vedrà i piloti in competizione impegnati sul circuito tricolore di Vallelunga, vicino a Roma.

Per l’occasione, Caal Racing ed Escort Advisor si preparano a un altro weekend da protagonisti, sia in pista, a bordo della Chevrolet Camaro #54 pilotata da Gianmarco Ercoli e Luli Del Castello, sia all’interno del paddock CAAL Racing in compagnia di una serie di ospiti davvero speciali.

Si gioca in casa a Vallelunga

Il Round di Vallelunga sarà sicuramente all’altezza dei precedenti, in quanto a emozioni, anche perché i due piloti di Escort Advisor e CAAL Racing questa volta hanno una motivazione in più, come conferma Gianmarco Ercoli:

“Siamo ancora più carichi in attesa della gara in casa”.

In pista Gianmarco dovrà affrontare la “concorrenza interna” di piloti di casa CAAL Racing come Nicolò Rocca, attualmente al comando in EuroNASCAR Pro, ma soprattutto se la dovrà vedere con quello che è ormai a tutti gli effetti il suo grande rivale, ovvero l’israeliano Alon Day, il secondo in classifica.

Luli Del Castello dovrà battagliare con Aliyyah Koloc e Arianna Casoli per il Lady Trophy, e nel mentre punterà a scavalcare i quattro piloti che attualmente la separano dalla decima posizione.

Tutte le emozioni del paddock

A proposito di emozioni, a Vallelunga come detto ne vedremo delle belle non solo nel circuito, ma anche nel paddock di CAAL Racing, dove Escort Advisor ha organizzato una serie di attività gratuite per il pubblico dell’EuroNASCAR.

Sarà sufficiente registrarsi online per poter accedere al paddock, ritirare i gadget a tema #54, conoscere i piloti CAAL Racing e partecipare a una serie di divertenti attività, fra quiz, spettacoli di cabaret e tante sorprese.

Tra gli ospiti ci saranno Dado, Elena Morali, Enzuccio, Alberto Farina, Enzo Salvi e altri ancora.

Vivi in prima persona le passioni del paddock in NASCAR Whelen Euro Series:

sabato 9 e domenica 10 luglio vieni all’autodromo di Vallelunga, partecipa alle attività gratuite organizzate da Escort Advisor e fai il tifo per la Chevrolet #54 del team CAAL Racing!

Il Round 2 a Brands Hatch

Nel leggendario circuito di Brands Hatch, in Inghilterra, i due piloti della Chevrolet con i colori rosa e nero di Escort Advisor sono stati protagonisti di due gare durissime e spettacolari.

Luli Del Castello, dopo un incidente in prove libere, ha consolidato il proprio vantaggio rispetto alle rivali e ha compiuto un passo avanti verso l’obiettivo di portare un po’ di “quote rosa” nella Top 10 della classifica generale di EuroNASCAR 2.

Gianmarco Ercoli ha agguantato il podio in Gara 1, ma in Gara 2, dopo avere meravigliato il pubblico con un sorpasso davvero incredibile, è stato costretto al ritiro a causa di un violento tamponamento.

“Ci sono state battaglie intense, manovre da campioni e scorrettezze senza precedenti… usciamo da questo week end un po’ acciaccati, certo, però consapevoli del valore di questa squadra e dei suoi singoli componenti”,

ha commentato Luli Del Castello al termine della gara.