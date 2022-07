Etjca-Agenzia per il lavoro cerca oltre 2000 figure

ETJCA-AGENZIA PER IL LAVORO RICERCA NEL MESE DI LUGLIO OLTRE 2000 FIGURE PROFESSIONALI

Milano, 07 luglio 2022 – ETJCA – Agenzia per il lavoro 100% made in Italy è sempre attiva nella ricerca e selezione di personale specializzato da inserire in diversi ambiti specifici, propone nel mese di luglio oltre 2000 posizioni lavorative su tutto il territorio nazionale.

Nelle regioni del Nord segnaliamo in Lombardia posizioni come back office commerciale per il settore del customer service, molte le ricerche attive nell’industria metalmeccanica e nel settore del trasporto e della logistica.

In Piemonte si ricercano addetti alla logistica e al magazzino, operai edili e operai addetti alla produzione alimentare, in particolare si segnala per un’importante azienda cliente sita a Leinì (TO) una ricerca di addetti alla produzione e al confezionamento alimentare, anche senza esperienza, da inserire nell’organico dal mese di settembre sia con contratto full-time che part-time.

advertisement

In Veneto sono attive molteplici ricerche per addetti alle pulizie e si selezionano inoltre addetti al magazzino. In Liguria sono richiesti addetti alla vendita e addetti al banco nel settore della grande distribuzione-supermercati.

Numerose le opportunità di impiego nel Centro Italia, tra cui in Umbria si seleziona un analista di laboratorio e un tecnico informatico.

In Emilia-Romagna sono richiesti operai generici per l’industria metalmeccanica e animatori per anziani. Nel Lazio opportunità come payroll specialist e collaboratori amministrativi.

In Toscana si ricercano back office commerciale per l’Italia e l’estero e addetti alle pulizie. In Abruzzo posizioni aperte nel settore architettura come operai di produzione.

Anche nel Sud Italia e nelle Isole non mancano le proposte lavorative, con l’avvicinarsi della stagione estiva si segnalano diverse offerte nel settore della ristorazione e turismo. In Sardegna si ricercano camerieri ai piani, camerieri di sala e baristi; in Sicilia si segnalano posizioni aperte per addetti al desk per noleggio auto.

In Puglia si registra una forte richiesta di camerieri, camerieri ai piani, commis di cucina, addetti al bar, chef de rang, pizzaioli, aiuto cuochi e lavapiatti.

In Calabria vengono assunti demi chef de partie, commis di cucina, capo partita e camerieri.

In Campania molteplici le figure ricercate nella ristorazione: addetti alla cucina, aiuto cuochi, responsabili di cucina, camerieri, responsabili di sala, chef, rider.

I potenziali candidati possono consultare il database di offerte di lavoro oppure inviare la candidatura spontanea attraverso il sito.www.etjca.it

Gli annunci possono essere filtrati per regione, città, settore, ruolo, tipo di contratto e disponibilità oraria, rendendo la ricerca efficace e immediata.

Per inviare la propria candidatura a un’offerta di lavoro è necessario registrarsi al sito di ETJCA con pochi e semplici passaggi.

Segui Etjca!

Sito ufficiale: https://www.etjca.it/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/etjca-s-p-a-/

Facebook https://www.facebook.com/Etjca/

#siamoetjca

Su ETJCA:

ETJCA è un’agenzia per il lavoro, interamente italiana e indipendente, che offre servizi all’avanguardia per le aziende e le persone, dotata della certificazione SA8000 e del “QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE” UNI EN ISO 9001.

Fondata nel 1999, ha ampliato la sua presenza sul territorio nazionale grazie a una costante crescita, arrivando oggi a più di 70 filiali in tutta Italia.

Somministrazione del lavoro, staff leasing, apprendistato professionalizzante, ricerca e selezione del personale, politiche attive del lavoro, attivazione di tirocini extracurricolari, formazione, collocamento mirato, outsourcing, gestione del welfare aziendale e delle risorse umane nell’ambito del settore pubblico sono i principali servizi quotidianamente messi a disposizione di aziende, clienti e persone in cerca di lavoro.

ETJCA è l’unica agenzia per il lavoro italiana ad aver stretto un accordo di collaborazione con la Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro: tale esclusiva consente a questa categoria di professionisti di mettere a disposizione dei propri clienti un’offerta di servizi completa, integrandola con la somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato.