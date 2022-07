Estesi gli orari di apertura del Punto vaccinale di Oristano per quarta dose over 60 e over 12 fragili

lunedì , dalle ore 9.00 alle 13.00

dalle ore 9.00 alle 13.00 martedì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

mercoledì: dalle ore 9.00 alle 13.00

giovedì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

venerdì: dalle ore 9.00 alle 13.00

È stata avviata anche in provincia di Oristano la vaccinazione con la quarta dose di vaccino anti-Covid (second booster) per tutti i cittadini di 60 o più anni e per quelli di 12 o più anni fragili, per i quali sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla terza dose o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo), così come previsto dalla circolare emanata dal Ministero della Salute lo scorso 11 luglio. Per favorire l’accesso delle categorie interessate alla vaccinazione, la Direzione generale della Asl di Oristano, in accordo con il Dipartimento di Prevenzione e il Servizio Igiene e sanità pubblica, ha disposto l’estensione dell’apertura del punto vaccinale di Oristano (via Carducci, n.35), che dalla prossima settimana sarà operativo nei seguenti giorni e orari:L’accesso alle vaccinazioni è libero e non necessita di prenotazione. I cittadini dovranno presentarsi, in ogni caso, muniti di tessera sanitaria.