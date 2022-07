Estate in città: idee su come non annoiarsi mai

Aspetti l’estate tutto l’anno ma ora che è arrivata non sai cosa fare e come trascorrerla?

Succede di annoiarsi presto, è vero, e spesso, se non si può ancora andare in vacanza e si è costretti a restare in città, la noia sembra non finire mai. Cosa fare per non annoiarsi se si sta trascorrendo l’estate in città? Ecco i nostri consigli per un’estate creativa!

Quando le giornate iniziano ad allungarsi e il sole a fare capolino tra le nuvole, parte immediatamente il conto alla rovescia per l’arrivo dell’estate. Non vediamo l’ora di trascorrere del tempo all’aria aperta, di andare al mare, divertirci in piscina con gli amici, fare aperitivi gustosi in terrazza e uscire tutte le sere, o quasi. Sembrerebbe il programma ideale di un’estate perfetta, ma non sempre è così.

Estate in città: non è sempre una passeggiata

La realtà è che raramente riusciamo a fare tutte queste cose. Si fa presto a dire estate quando sei poco più che trentenne, lavori tutto il giorno e non sei più all’università da un pezzo. Ci sono scadenze, ansie, bollette da pagare e intere giornate da organizzare tra lavoro e impegni vari. E il tempo dello svago dove è finito? E quando finalmente riesci a ritagliarti un po’ di tempo libero, sei così stanco e spossato che non riesci nemmeno a organizzare qualche gita fuori porta o spesso capita di non riuscirsi nemmeno a mettersi d’accordo con gli amici per una passeggiata, non è vero? Tranquillo, non sei l’unico!

Vacanze in città? Come non impazzire e vivere un’estate creativa

Se quest’anno non sei riuscito a organizzare la vacanza dei tuoi sogni o sei ancora bloccato in ufficio e il periodo delle ferie ti sembra lontano anni luce, dai un’occhiata ai nostri consigli per un’estate in città e all’insegna della creatività e anche del relax e del divertimento. Abbiamo per te tante idee per divertirti anche se resti in città e temi di annoiarti parecchio in questi caldi mesi estivi.

Tener d’occhio gli eventi in città

Il primo consiglio che vogliamo darti è di controllare sempre gli eventi e le iniziative offerte dalla tua città e quelli in luoghi vicini, così da non doverti allontanare troppo se non hai modo di spostarti con facilità. Ci sono tanti appuntamenti estivi promossi da diversi enti che magari non conosciamo e che aspettano solo noi!

Studiare e informarsi per allenare la mente

Un modo per sentirsi sempre attivi e allenare la mente è di certo quello di studiare e tenersi informati su cosa succede nella propria realtà locale ma anche nel mondo. Non rinunciare a leggere giornali, o notizie su magazine online; fai sempre attenzione alle fake news che purtroppo sono sempre dietro l’angolo. Dedicati a qualcosa di nuovo e che stimoli la creatività, come leggere magazine di arte e design, dai un’occhiata agli articoli di Glamcasamagazine.it per farti un’idea su i mille argomenti che puoi scoprire.

Andare in libreria: una giornta tra i libri

Un modo per vivere avventure uniche senza dover allontanarsi dalla città, soprattutto se al momento non è possibile farlo, è quello di andare in libreria e immergersi in un mondo di storie. Ti basterà sfogliare un libro per diventare il capitano di una nave pirata, o la protagonista di un romanzo giallo mozzafiato. In una libreria, in mezzo a tutti quei libri, puoi essere davvero chi vuoi e non porre mai limiti alla tua fantasia. E inoltre costa poco!

Scoprire nuovi hobby

Hai sempre voluto imparare a suonare la chitarra ma non hai mai trovato il momento giusto per farlo? Magari potrebbe esserlo proprio quest’anno, o meglio durante quest’estate in città! Rendi creative le tue giornate, cerca dei tutorial su YouTube per cominciare e inizia a esercitati, senza timore.

Guardare film e serie TV con gli amici, o da soli

Ti è mai capitato di cominciare un film e non finirlo perché, quella sera, si era fatto troppo tardi o magari non eri in vena di iniziare una nuova serie TV? Se magari non puoi andare al mare o non sei riuscito a organizzarti in tempo per il weekend e sei costretto a stare in città, potresti dar il via a una maratona dei tuoi film preferiti, da vedere con gli amici, soprattutto se si tratta di cult o di film d’infanzia. Un modo originale per passare del tempo in compagnia o, se non ne hai voglia invece, di goderti una giornata tutta per te.

Fare una passeggiata in città

Potrebbe sembrare un consiglio banale, ma spesso le cose più semplici sono le migliori. Magari non hai voglia di leggere, o guardare un film perché non riesci proprio a stare chiuso in casa. Non hai l’auto e non puoi prendere dei mezzi di trasporto perché non hai nemmeno la minima idea di dove poter andare. Tranquillo, infila le scarpe da ginnastica e fai una lunga passeggiata nella tua città, potresti scoprire angoli a cui non avevi mai fatto caso fino ad ora.

Fare una passeggiata comporta tantissimi benefici. Camminando riduci lo stress e la tensione, rafforzi le ossa e i muscoli, migliori il tuo umore, cognizione, memoria e sonno, ma anche l’equilibrio e la coordinazione; e poi puoi farlo ogni volta che ti va!