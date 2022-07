Erittu e Coradduzza confermati all’US TEMPIO – Per Coradduzza, giovane ma con esperienza maturata in Eccellenza, con oltre 30 presenze nell’Atletico Uri nella stagione 2019/2020, nella scorsa stagione sono arrivate prestazioni di altissimo livello che ne hanno fatto uno dei pilastri del centrocampo.

Grintoso e sempre pronto alla battaglia, per lui anche la gioia di aver realizzato uno dei gol più spettacolari dell’anno: “Non ho avuto dubbi sul voler rimanere al Tempio – le sue parole – e sono felicissimo di far parte di questo progetto anche per la nuova stagione.

Ringrazio la Società per avermi dato questa possibilità e non vedo l’ora di iniziare, sperando che quest’anno sarà ricco di soddisfazioni per il Tempio e i suoi tifosi, ce lo meritiamo tutti”.

Per Erittu quella trascorsa è stata una stagione difficile, per via di diversi infortuni che ne hanno limitato l’utilizzo, ma per il centrale di 190 cm non sono mancate le occasioni rivelandosi una certezza ogniqualvolta chiamato in causa: “L’anno scorso non è andata come volevamo – le sue parole – e anche per questo ringrazio il Presidente Sechi e la Società per la nuova opportunità di giocare per questi colori.