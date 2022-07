Emergenza incendi: Intervento di un mezzo della Marina Miltare a La Maddalena

Un’autobotte della Scuola Sottufficiali in supporto alle operazioni per spegnere un incendio divampato sul territorio comunale

Ieri mattina, a La Maddalena, si è sviluppato un incendio in località Punta Villa, un’area a nord del centro cittadino.

Sul posto è intervenuto anche un mezzo e due operatori della Scuola Sottufficiali Marina Militare di La Maddalena. Su richiesta del Comune, infatti, è stata utilizzata l’autobotte dell’istituto che in estate, periodo durante il quale aumenta il rischio incendi, viene tenuta pronta e rifornita per questo tipo di emergenze ed è in grado di trasportare fino a 8 metri cubi di acqua.

Le operazioni, iniziate poco dopo le 14.00, si sono concluse alle 17.30. Durante l’intervento, avvalendosi di un punto idrico per la ricarica di acqua messo a disposizione dal Comune, l’autobotte ha rifornito di acqua i mezzi antincendio della Protezione Civile. Sono stati forniti circa 24 metri cubi di acqua per lo spegnimento, le operazioni di bonifica e la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio.

L’intervento rientra nel novero delle attività non prettamente militari a supporto della comunità svolte regolarmente dalla Marina per eventi di straordinaria necessità e urgenza.