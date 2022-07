E-commerce scorretto: Antitrust sanziona bigprice.it

Ennesimo caso di e-commerce scorretto sanzionato dall’Antitrust, assistenza agli utenti di bigprice.it.

Nuovo intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel settore e-commerce. Questa volta l’Antitrust ha sanzionato la società Flux Sas, attiva nel commercio online di elettrodomestici, elettronica di consumo, articoli di arredamento ed oggettistica varia attraverso il sito bigprice.it Il problema, in sostanza, è sempre lo stesso ed è quello chttp://bigprice.it/he in passato ha interessato altri portali web, come Tigershop, e l’associazione Codici ha attivato i propri Sportelli per fornire assistenza ai consumatori anche in questo caso.

Tre multe inflitte dall’Autorità, per un totale di 300mila euro

“A partire da febbraio 2020, come accertato dall’Antitrust, Bigprice ha diffuso informazioni ingannevoli sulle caratteristiche dei prodotti venduti online e sui relativi tempi di consegna, ha adottato modalità scorrette del processo di vendita online, non ha consegnato prodotti venduti online, omettendo oppure fornendo in maniera inadeguata il servizio di assistenza post-vendita ed ostacolando l’esercizio dei diritti di recesso e rimborso dei consumatori, infine non ha rispettato la disciplina sulle informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei contratti a distanza” – riporta l’Associazione Codici.

“Purtroppo – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – non è il primo caso che registriamo e per questo ci preme rivolgere un plauso all’Autorità, perché l’e-commerce merita la massima attenzione ed è doveroso non abbassare la guardia. Casi come questo sono sempre più frequenti. Riceviamo quotidianamente segnalazioni da parte di consumatori che hanno effettuato un acquisto online e poi non si sono visti consegnare il prodotto, ne hanno ricevuto uno diverso rispetto a quello ordinato, non riescono ad ottenere il rimborso oppure a fare il reso, perché il servizio clienti è irraggiungibile oppure fornisce risposte generiche. Il nostro consiglio è di verificare l’affidabilità del sito del venditore, controllando ad esempio l’indirizzo della sede legale e cercando in rete recensioni di altri utenti, e di utilizzare metodi di pagamento che permettano di tutelarsi nel caso dovessero sorgere dei problemi. Pochi, semplici passaggi prima di procedere all’acquisto, così da evitare brutte sorprese”.

I consumatori che hanno avuto problemi con Bigprice ma anche chi ha riscontrato difficoltà con un ordine effettuato su altri siti, può segnalarlo all’associazione Codici telefonando al numero 06.55.71.996 o scrivendo a segreteria.sportello@codici.org.