Due spettacoli in scena al T.off di Cagliari per Logos Cortoindanza

Due spettacoli in scena al T.off di Cagliari. Proseguono gli appuntamenti della rassegna Cortoindanza Logos.

Il 31 luglio nello spazio teatrale T.off il dodicesimo appuntamento vede in scena due creazioni a partire dalle 21.00.

Una danzatrice e una marionetta di legno entrano in connessione in “752 giorni” di e con Silvia Bandini.

Un dialogo muto e sospeso tra i due personaggi che attraverso un gioco di luce e ombra alimentano uno l’anima dell’altro in uno spazio rarefatto in cui il tempo si dilata, il silenzio diventa ritmo e lo scorrere del tempo assume peso. Progetto scrittura bando Cortoindanza edizione 2020 sostenuto da Tersicorea per il sostegno alla mobilità di giovani coreografi del territorio sardo.

Segue “Se come il viso si mostrasse il core“, di e con Giuseppe Muscarello.

Una creazione frutto del progetto Le costellazioni del pupo. Un’indagine sul gesto del pupo ma anche una domanda sul suo contenuto emotivo attraverso la storia di Orlando Furioso che si trova ad inseguire qualcosa che non sapeva neanche di cercare: più scopre e più si perde. Nello smarrimento è la storia a farsi corpo, con la sorpresa di essere catapultati in un nuovo spazio, fatto di paesaggi che compaiono e scompaiono all’istante, di substrati comici e drammatici. Il tentativo di rendere accessibile antropologicamente il binomio uomo/pupo. Un lavoro che racchiude la possibilità di esplorare profondamente, attraverso il movimento, racconti ancestrali che ogni individuo porta con sé. Coreografo, danzatore e performer siciliano, Muscarello collabora da oltre vent’anni con numerose compagnie di danza italiane oltre che con registi di cinema e teatro.

INFO

È necessaria la prenotazione attraverso il seguente link:

https://www.tersicorea.org/events/12-appuntamento-rassegna-festival-cortoindanza-logos-un-ponte-verso-leuropa-2022-2

Per ulteriori info su prenotazioni biglietti e abbonamento: tersicoreat.off@gmail.com – cell. 328 9208242 – www.tersicorea.it – T.off Officina delle arti sceniche e performative, via Nazario Sauro 6, Cagliari.