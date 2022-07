Donori in musica: parte sabato il programma concertistico

Con l’evento “DONORI IN MUSICA” prendono il via gli appuntamenti musicali estivi promossi dal Comune di Donori in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco di Donori e con l’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas.

Si inizia sabato 9 luglio in Piazza Italia, dove alle ore 21.00 si terrà il concerto “Tales in Music” che vedrà protagonista il Gruppo “Orchestra Italiana Band Porrino” composto da Ilaria Frau (Voce), Mattia Annis (Voce), Fabrizio Annis (Fisarmonica) e Ignazio Perra (Clarinetto e sax). Il gruppo proporrà brani appartenenti al repertorio moderno e della popular music (nazionale e internazionale, anche in lingua sarda) attraverso un percorso esecutivo comparativo fra brani del passato e contemporanei.

Si proseguirà venerdì 15 luglio, sempre alle 21.00 in Piazza Italia, con il concerto “Tales in Music” tenuto dal Gruppo MP4 QUINTET composto da Francesca Loche (Voce), Michele Brandinu (Tastiera), Maurizio Marzo (chitarra), Alessandro Loddo (basso), Giorgio del Rio (batteria). Il gruppo proporrà un itinerario sonoro fra le più celebri melodie appartenenti ai diversi generi musicali della popular music nazionale e internazionale.

L’ultimo appuntamento è previsto per venerdì 5 agosto, sempre alle 21.00 in Piazza Italia, con il Concerto Vocale – Strumentale “MUSICA NELLE CORDE – Voci e strumenti a corda nei sentieri della musica”, tenuto dal Gruppo “Cantico dal Mare” (Manuela Ragusa: voce e strumenti tradizionali – Mario Pierno: chitarra).

Il concerto prevede un percorso fra musica e parole proponendo suoni provenienti dalle nostre radici che uniscono terre diverse mediante l’esecuzione di un repertorio composto da brani appartenenti al repertorio tradizionale e popolare in lingua sarda, napoletana e siciliana.

Tutti i concerti sono prodotti dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della P.I., Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport) e con la compartecipazione finanziaria e la collaborazione del Comune di Donori e dell’Associazione Turistica Pro Loco di Donori, nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2022 (la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra).

L’ingresso ai concerti, che si terranno nel rispetto delle norme e disposizioni anticovid, sarà gratuito.