Domani su Vivaticket disponibili i biglietti per Tosca

XXXV festival Time in Jazz: Domani su Vivaticket nuova disponibilità di biglietti per il concerto di Tosca a L’Agnata in prevendita a partire da mezzogiorno

C’è una nuova disponibilità di biglietti per il concerto con cui anche quest’anno Time in Jazz fa tappa a L’Agnata , nella tenuta che fu di Fabrizio De André nel territorio di Tempio Pausania (Ss):

uno degli appuntamenti più attesi di ogni edizione del festival diretto da Paolo Fresu , in programma dal 7 al 16 agosto a Berchidda (Ss) e altri centri del nord Sardegna.

Esauriti sette giorni fa i biglietti messi in prevendita, l’organizzazione del festival ha ottenuto dal Comune di Tempio Pausania l’autorizzazione per un ampliamento del numero delle presenze ammesse al concerto di Tosca , di scena a L’Agnata martedì 9 agosto, a partire dalle 18, accompagnata da Giovanna Famulari al violoncello e Massimo De Lorenzi alla chitarra.

Il supplemento di biglietti sarà a disposizione del pubblico per l’acquisto dalle 12 di domani (mercoledì 27), sempre su Vivaticket , al prezzo di venti euro (più diritti di prevendita).

Sulla stessa piattaforma Vivaticket prosegue intanto la prevendita dei biglietti e degli abbonamenti per i concerti in programma a Berchidda, sul “palco centrale” del festival allestito in Piazza del Popolo (tutti con inizio alle 21.30). Di scena, giovedì 11 agosto, il trombettista israeliano Avishai Cohen alla testa del suo gruppo Big Vicious.

Due set in scaletta venerdì 12: nel primo, riflettori puntati su uno dei nomi più rappresentativi del jazz italiano, il sassofonista Stefano Di Battista con il suo omaggio a Ennio Morricone; spazio poi a “Sa banda, sa musica, sa festa”, il progetto originale di Time in Jazz che ha debuttato lo scorso dicembre e che riunisce tre realtà rappresentative della fucina musicale berchiddese: la Banda Musicale “Bernardo Demuro“ , autentica istituzione del paese, con i suoi cento e otto anni di attività, la Funky Jazz Orkestra , prima funky street band della Sardegna, e il batterista, polistrumentista, compositore e arrangiatore, Giovanni “Nanni” Gaias .

Sabato 13 Berchidda abbraccia un autentico pezzo di storia del jazz: il sassofonista Archie Shepp , ottantacinque anni compiuti lo scorso maggio. Talento tra i più interessanti emersi dalla feconda scena del jazz norvegese, il trombettista Mathias Eick terrà banco col suo quintetto domenica 14.

Considerata una delle più grandi e influenti cantanti africane, sarà infine la maliana Oumou Sangaré a guidare le danze la sera di Ferragosto nell’ultimo concerto in programma in Piazza del Popolo.

Il biglietto intero per ciascuna serata costa 25 euro, ridotto a 22 per gli spettatori sopra i 65 anni, per i bambini sotto i 12 e per gli studenti universitari. A tutti i prezzi di biglietti e abbonamenti vanno aggiunti i diritti di prevendita. Come sempre a Time in Jazz, sono invece a ingresso gratuito tutti gli altri concerti dell’ampio cartellone del festival che si può consultare sul sito www.timeinjazz.it .

Per informazioni, la segreteria organizzativa risponde al numero 320 38 74 963 e all’indirizzo di posta elettronica info@timeinjazz.it . Aggiornamenti e altre notizie sono disponibili alla pagina facebook.com/timeinjazz .