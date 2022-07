Djokovic vince Wimbledon per la settima volta, battuto Kyrgios

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic ha vinto il torneo maschile di Wimbledon. Il tennista serbo si è imposto nella finale del Major britannico in rimonta su Nick Kyrgios con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 7-6 (3) in tre ore e un minuto di gioco. “Questo sarà sempre il mio torneo preferito, è il motivo per cui ho iniziato a giocare a tennis. E’ l’evento con più storia, qui tutto è fatto per i giocatori”, le parole del serbo durante la premiazione, con il trofeo d’oro tra le mani. E’ il settimo della sua carriera, come Pete Sampras e William Renshaw, a una lunghezza dal record di otto affermazioni di Roger Federer. Ma intanto lo svizzero è stato scavalcato nella classifica all time degli Slam: con i suoi 21 titoli, Djokovic ha riaperto la caccia al primatista Rafael Nadal, a quota 22.

– foto Image –

