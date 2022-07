“La trasformazione digitale passa per un principio di coesione, perché non si possono avvantaggiare solo alcuni cittadini e porre in una situazione di divario e di distanza altri, soprattutto nelle isole”. Così il vice presidente della Regione Sicilia Gaetano Armao a margine della riunione della Commissione Affari Economici (ECON) del Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles.

