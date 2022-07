Di Bonaventura suona a “Sassari estate”, concerto in piazza Moretti

Di Bonaventura suonerà a “Sassari estate”, dopo il successo del concerto d’apertura sulle note del funk che ha portato sul palco di “Sassari estate” un autentico pezzo di storia della soul music: Fred Wesley prosegue la rassegna di Teatro e/o Musica in piazza Moretti .

Lunedì 1° agosto alle 21,30 sarà presentato in prima regionale “Naviganti e Sognatori” che vedrà sul palco: Luca Falomi alle chitarre, Alessandro Turchet al contrabbasso, Max Trabucco, batteria e percussioni e come special guest Daniele Di Bonaventura al bandoneon.

L’onirico progetto musicale racconta un intreccio di storie nascoste nei riflessi salmastri e sfuggenti dell’Italia marittima. Quelle storie che sopravvivono in una linea melodica, in un canto accorato, in qualche riga di parole che altri sogni e altri naviganti hanno sovraimpresso. Il concerto nasce dall’ album omonimo che racconta oriente e occidente e trasporta l’ascoltatore in un viaggio immaginifico dove si sogna, ci si emoziona anche grazie ad un sound magistrale che darà gioia anche ai più fini palati audiofili.

L’album “Naviganti e sognatori” è uscito a ottobre 2021 per la prestigiosa etichetta Abeat Records e distribuito a livello internazionale da IRD. E’ stato nominato “disco del mese” nel gennaio 2022 dalla rivista Nazionale “Musica Jazz”.

Info e prenotazioni: 079 236121