Devoluti al Rifugio Gesù Bambino di Sassari i ricavi di “Folkuore”

Sono stati devoluti al Rifugio Gesù Bambino di Sassari i ricavi di Folkuore, evento ideato cinque anni fa (come suggerisce il titolo della manifestazione) dal Gruppo Folk San Nicola di Sassari per unire tradizione e solidarietà.

Obiettivo: promuovere la tradizione sarda, ma anche sostenere iniziative a scopo benefico.

L’Associazione ha contribuito negli anni a una campagna di screening cardiologico pediatrico, all’acquisto di attrezzature per il reparto di neonatologia dell’AOU di Sassari e alle cure palliative destinate ai pazienti oncologici. La manifestazione in versione estiva, condotta da Luciana Satta, si è svolta ieri nell’ambito del cartellone di Sassari Estate 2022 e ha accolto sul palco di piazza Moretti tanti artisti, che hanno portato tradizione e innovazione: oltre al Gruppo Folk San Nicola di Sassari, i Tenores di Neoneli, il comico sassarese Giuseppe Masia, il Gruppo Folk Santu Jagu di Ittireddu, il polistrumentista Nicola Agus, l’istrionico Soleandro con Luca Rocca, giovane talento di Gavoi e, infine, il Gruppo Folk Beata Vergine del Rimedio di Ozieri.

L’associazione “GRUPPO FOLK SAN NICOLA DI SASSARI” è stata costituita nel 2007 in onore del Santo Patrono della città. Nasce con l’obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale Sassarese e si è avvalsa della collaborazione di un esperto studioso in materia etnografica della Soprintendenza Archeologica per le provincie di Sassari e Nuoro, il Dott. Gian Mario Demartis, per la ricostruzione dell’abbigliamento tradizionale di Sassari, che attualmente si trova in esposizione permanente nelle sale di Palazzo di Città.

Nel marzo 2011, in occasione della ricorrenza del Centocinquantenario dell’Unità d’Italia, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali ha riconosciuto il Gruppo Folk San Nicola, Gruppo di Interesse Nazionale.

Folkuore è una rassegna ormai consolidata, un appuntamento atteso con la solidarietà e con tanti artisti che si impegnano a sostegno dell’evento. Lo scorso marzo sul palco del Teatro Comunale anche gli Inti-Illimani.

La manifestazione tornerà il prossimo inverno con nuovi ospiti attesi.