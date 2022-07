Daniele - "Timon" - In rotazione e su tutti i Digital Store Madre il nuovo singolo di Daniele - TIMON per LeIndieMusic con distribuzione Artist First.

Daniele – “Timon” – Madre in una versione rimasterizzata, il primo singolo pubblicato in precedenza con il suo vecchio progetto che ha segnato il precorso artistico di TIMON, un brano energico con un rock che evoca sentimenti di rivalsa ed una richiesta di perdono verso la terra e madre natura, che mai come oggi è sempre più dilaniata dal genere umano e il suo impatto.

TIMON lascia un messaggio di speranza “comunque vada ora non è finita”.

Danie – BIOGRAFIA

Daniele vive in un piccolo paese in provincia di Latina, fa le sue prime esperienze da giovanissimo nei garage, tra sudore e volumi altissimi suonando cover.

Il suo primo progetto inedito sono gli Amnesia, gruppo puramente Rock italiano, dura solo tre anni e finisce per divergenze interne.

Dopo svariati progetti decide di registrare una canzone “Solo nuvole” che segna la nascita dei Veramadre, dando vita ad un sound forte dalle sonorità pop-rock molto marcate.

Dall’inizio partecipano a svariati Festival tra cui Sanremo Rock, Game of Band, Music Under the Rock ecc. fino a quando arriva il momento di registrare il loro primo album.

Poco dopo, esattamente il 27 luglio 2017 vincono il Postepay Sound 2017 e vengo scelti per aprire il concerto degli Afterhours al Rock in Roma 2017, esperienza che, li catapulta in un mondo di grandi artisti e produzioni mastodontiche.

Nel settembre del 2017 iniziano a registrare primo album, affidandosi nella mani del Produttore Andre Madeccia e la sua MAD HOUSE RECORDING.

Il primo album “Veramadre” esce il 20 dicembre 2017.

Nel dicembre 2017 inizia il Tour di promozione dell’album il “Veramadre Tour 2018”. Numerose sono le date, ma tra tutte spunta quella del 25 gennaio dove aprono il concerto di Giò Sada al Sottoscala 9 di Latina. Continuano con la partecipazione all’Anxur Festival 2018, che ospita grandi band come i Dunk, Mèsa, Cimini e tanti altri.

Il 1 marzo 2019 esce il suo primo singolo “Aurora ascolta” da solista sotto il nome di Daniele TIMON, ed il 30 marzo apre il concerto del cantautore Romano Emilio Stella.

A giugno 2019 lascia definitivamente i Veramadre, scelta difficile ma obbligata, per poi buttarsi a pieno nella sua avventura personale, con la direzione del produttore amico Andrea Madeccia lavora al suo primo Album firmato Daniele TIMON.

Il 23 gennaio 2020 esce “Si.Amo” dalla produzione incalzante con una ritmica ipnotica dalla struttura sostanzialmente POP ma contaminato da sfumature e sonorità Indie/Rock, il testo dona qualche spunto di riflessione dando la sensazione di un viaggio che dura una vita fatto di istanti o istantanee (da cui deriva la copertina) che fanno parte di un album che racconta una vita intera.

Dice TIMON:

“Se Siamo allora io Si Amo, solo la complicità ci consente di amare ed essere amati permettendoci di restare Lontani da Tutto…”

Il 1 marzo 2020 pubblica “Anna e Marco” è un bano del grande Lucio Dalla che Daniele TIMON ha sempre avuto nel cuore, proprio per questo, a 8 anni dalla morte di Lucio, Daniele ha deciso di far uscire questo omaggio, una sua interpretazione del celebre brano “Anna e Marco”.

La produzione è delicata persa tra le melodie di chitarra e ukulele, accompagna alla perfezione la delicata interpretazione di Daniele.

Il 30 aprile 2020 pubblica “Lontani da tutto” , la melodia incalzante con un pop/rock deciso con ritmiche swing nella strofa che danno quell’eleganza alla forza delle chitarre che esplodono nel ritornello, stile finalmente lontano dalle, ormai, troppo spesso sentite sonorità “indie” un ritorno al legno delle chitarre.

Il 24 agosto 2020 pubblica il suo primo EP “Lontani da tutto” con l’etichetta LeIndieMusic e sempre nel 2020 un album registrato interamente live, durante uno degli ultimi live fatti, “Experience 22” distribuito da Artist First.