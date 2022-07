Da Giffoni Valle Piana arriva la rivoluzione green

Da Giffoni Valle Piana arriva la rivoluzione green – In occasione del Giffoni Film Festival faranno il loro esordio le panchine smart ad alimentazione solare!

Da Giffoni Valle Piana arriva la rivoluzione green – Julia Raileanu, (Amministratore della TECNO LIGHTING ITALIA Srl, azienda

leader in Europa nell’innovazione tecnologica, nel campo dell’energia) : “In occasione del Giffoni Film Festival, nasce “Futura”, la panchina dotata di tecnologia ad alimentazione solare.

A “bordo” della panchina smart sarà possibile, connettere e ricaricare pc, tablet, cellulari contribuendo all’abbattimento di emissione di Anidride Carbonica.

E’ una tecnologia tutta Made in Italy, anzi meglio ancora: Made in Giffoni!”.

“Da Giffoni Valle Piana inizia la rivoluzione energetica. Nasce

“Futura” la panchina smart a energia solare.

In occasione del Giffoni Film Festival, presenteremo la panchina smart ad alimentazione

solare e la si potrà vedere durante la grande kermesse cinematografica

dedicata ai ragazzi e nota in tutto il Mondo.

Si tratta di panchine smart che oltre a dare la possibilità alle persone di accomodarsi

tranquillamente, produrranno energia solare.

Ma non solo produrranno energia solare! Infatti queste panchine avranno anche alimentatori per la ricarica di tablet, cellulari, pc.

Dunque il cittadino, il turista, qualsiasi persona potrà ricaricare il proprio telefonino, computer, tablet, grazie all’energia solare.

Ci si potrà collegare ad Internet con Wi-fi alimentato dal pannello solare.

La presentazione è esclusiva,

in occasione del Festival del Cinema per ragazzi ma ovviamente speriamo poi di poter esportare questa tecnologia nell’ottica della Transizione Ecologica e della creazione di smart city.

Le panchine saranno anche retroilluminate, avranno una connessione alla rete, potranno fornire la possibilità alle mamme con bambini piccoli di riscaldare il biberon, avranno sensori di temperatura, sensori in grado di segnalare il livello di umidità e di indicare previsioni meteorologiche.

Le panchine smart che installeremo e presenteremo alla stampa durante il Giffoni Film Festival saranno dotate anche di sistemi stand – by automatico, in grado di conservare energia per poi liberarla in presenza di una prolungata assenza di irradiamento solare.

E’ una tecnologia tutta Made in Italy”. Lo ha annunciato Julia Raileanu Amministratore della TECNO LIGHTING ITALIA Srl.

TECNO LIGHTING ITALIA Srl pensa alla sostenibilità, alla tutela del patrimonio ambientale e ai giovani. La panchina “Futura” è stata realizzata appositamente ed esclusivamente per la durata del Giffoni Film Festival.

“In Italia il 13% dei ragazzi nella fascia dai 4-17enni, ha un suo Pc portatile esclusivo.

Il 17,8% usa il pc fisso, magari anche dei genitori, per collegarsi a internet almeno una volta; il 38,8% lo fa dal pc portatile e il 34,2% dal Tablet.

In Italia sono in circolazione almeno 80 milioni di cellulari e il 37% dei ragazzi in età scolare ha già un cellulare.

La pandemia avrà accentuato questo processo che comunque era già in corso.

Anche per questo c’è la necessità di creare città con servizi smart. Dunque con la panchina ad alimentazione solare – ha continuato la Raileanu – noi avviciniamo le nuove generazioni alla cultura della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente.

“Futura” sarà visibile solo nella settimana del Giffoni Film Festival, ma ovviamente la speranza è che nell’ambito della Transizione Ecologica e della creazione di smart city, la si possa

installare su tutto il territorio nazionale.

Dunque design, in quanto “Futura” la panchina smart è anche bella

andando a migliorare il decoro urbano e allo stesso tempo tecnologia

innovativa.

“FUTURA è la panchina intelligente per arredo città con accesso ad internet, la cui carpenteria, la cui mano d’opera è tutta italiana.

La seduta è realizzata con unica lastra in policarbonato ed inoltre la panchina smart che presenteremo in occasione del Giffoni Film Festival è dotata di un sistema di retroilluminazione a LED, ma ha anche un elevato grado di impermeabilità e alimentazione ad energia solare tramite il fotovoltaico con copertura di vetro temperato, ben quattro prese USB per ricarica di dispositivi vari come iPhone, Smartphone, PC, biberon, due wireless charger (cariche induttive) incorporate nella struttura ed ancora un Modem WI-FI per la connessione ad internet tramite rete 4G LTE con utilizzo di scheda dati o tramite LAN o tramite REPEATER WI-FI”.

La TECNO LIGHTING ITALIA Srl è un produttore leader europeo di tecnologia di illuminazione a Led.

Dunque società leader in Europa in innovazione tecnologica, con lo scopo di ottimizzare la qualità dell’illuminazione e l’efficienza, nonché migliorare l’ambiente attraverso la riduzione del consumo energetico.