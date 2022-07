Cuore Italia: campagna screening patologie valvolari

Cuore Italia: a settembre la più grande campagna di screening per le patologie valvolari

Roma, 7 luglio 2022 – Si partirà a settembre dalla Calabria per poi passare in Puglia, Abruzzo, Molise, Lombardia, Veneto e tante altre regioni.

Questo è il percorso che Cuore Italia, con il patrocinio di Senior Italia FederAnziani vuole percorrere per quella che sarà la più grande campagna di screening per le patologie valvolari.

Verranno auscultati non meno di 30mila soggetti over 65, grazie a personale specializzato che potrà rilevare eventuali patologie cardiache.

La scelta del mese di settembre non è casuale, infatti dal 12 al 18 settembre si celebra la settimana di Sensibilizzazione delle Valvole Cardiache con l’hashtag #ascoltailtuocuore.

La prevenzione in campo cardiaco è fondamentale. Infatti, in Italia, le malattie valvolari cardiache sono tra le patologie più diffuse nella popolazione anziana, colpendo ogni anno, il 12,5% degli over 65 (pari a 1 su 10) i, ovvero oltre 1 milione di persone.

Un numero destinato a salire a 2,5 milioni entro il 2040, considerando l’attuale tendenza demografica legata all’invecchiamento della popolazione.

Nel 2030 gli over 65 saranno 16,2 mln, pari al 27% della popolazione totale, gli over 80 saranno 5,2 mln, pari al 8,7% del totale, nel 2040 gli over 65 saranno pari al 32,2% della popolazione totale e gli over 80 saranno pari al 10,3% del totale (DATI ISTAT) ii.

Il naturale decorso asintomatico nelle prime fasi delle patologie valvolari cardiache e i sintomi caratteristici troppo spesso associati all’invecchiamento (stanchezza generale, fiato corto, dolore al petto) ne rallentano l’identificazione e la diagnosi tempestiva.

Il primo esame per poterle individuare è il controllo con lo stetoscopio da parte del medico di medicina generale.

DATI REAL LIFE

SURVEY (esclusiva per patologie valvolari)

Secondo un’indagine condotta nel corso del 2019 su un campione di anziani (totali rispondenti 1106), in Italia sembrerebbe una pratica comune a cui vengono sottoposti solo il 17% degli anziani (over 60) durante una visitati.

STUDIO PREVASC (generale su malattie cardiovascolari)

Dati Real life che fanno riferimento ad una parte dello studio PREVASC (PREvalenza delle malattie cardioVASColari) dimostrano che su 398 (45% uomini e 55% donne) screening ecocardiografico effettuati l’età media della popolazione è di 75 anni

Risultati:

stenosi aortica moderata/severa 2,0%

insufficienza mitralica moderata 10,1%

insufficienza mitralica severa 0,8%

stenosi mitralica moderata/severa 0,8%

ectasia aorta 17,8%

insufficienza aortica moderata/severa 4,5%

insufficienza tricuspide moderata/severa 4,8%

ipertrofia ventricolare sinistra 42,2%

disfunzione ventricolare sinistra 0,8%

La maggior incidenza di tali patologie si osserva intorno ai 75 anni; di conseguenza, a partire dai 65 anni si raccomanda di intensificare le misure preventive atte a contrastare il fenomeno;

In particolare, in presenza di fattori di rischio quali: Diabete, ipertensione arteriosa, Dislipidemia, Fumo, sedentarietà, sovrappeso è indispensabile attuare la prevenzione.

Cuore Italia, con il patrocinio di Senior Italia FederAnziani, darà vita ad una campagna di screening per le patologie delle valvole cardiache così importante, perché i progetti a livello europeo, come il PNRR, si pongono come obiettivo quello di alzare il più possibile l’asticella della qualità della vita e di evitare il più possibile il concreto rischio di istituzionalizzazioni.

Infatti, soltanto una concreta presa in carico da parte delle strutture sanitarie preposte potrà dare risposta ai cittadini per migliorare o risolvere totalmente la patologia.

Su di noi:

Cuore Italia è un’associazione che promuove la conoscenza delle malattie delle valvole cardiache, la possibilità di scoprirle, diagnosticarle e curarle al fine di garantire un percorso di cura chiaro ed efficace, con l’obiettivo di cambiare la cura delle malattie delle valvole cardiache e aiutare le persone a condurre una vita qualitativamente migliore.

Cuore Italia è membro del Consiglio dei Pazienti affetti da Malattie delle Valvole Cardiache (Heart Valve Disease Patient Council) del Global Heart Hub. Scopri di più su www.cuoreitalia.org o contattaci su info@cuoreitalia.org

Il Global Heart Hub è un’alleanza internazionale di organizzazioni di pazienti cardiopatici creata per dare voce a coloro che vivono con, o sono affetti da, malattie cardiovascolari.

La nostra visione è quella di creare una comunità unita, informata e autorizzata di organizzazioni di pazienti e sostenitori.

La nostra missione è quella di creare una comunità globale per le malattie cardiovascolari che supporti e educhi i pazienti, i caregiver e gli operatori sanitari per garantire i migliori risultati possibili per coloro che vivono con malattie cardiovascolari.

Tutti i gruppi di pazienti con malattie cardiovascolari, le organizzazioni e i sostenitori di tutto il mondo sono i benvenuti a far parte del Global Heart Hub.

L’affiliazione è gratuita ed è aperta alla comunità dei pazienti cardiopatici.

Scopri di più su www.globalhearthub.org o contattaci su info@globalhearthub.org.

Con il contributo non condizionante di:

EDWARDS