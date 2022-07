Caduta Governo, Cresti (Ancora Italia): “Ottima notizia, comincia percorso per liberazione Italia”

Di seguito le dichiarazioni di Antonello Cresti, vicepresidente nazionale di Ancora Italia-Uniti per la Costituzione

“La caduta del governo Draghi è senza dubbio una buona notizia. Sarà difficile, per non dire impossibile, che sulla poltrona più importante del governo italiano possa sedere in futuro una persona più dannosa e più antitaliana di Mario Draghi”.

Questa crisi è stata provocata dallo stesso premier forzando la mano in una richiesta esplicita di pieni poteri, come se la dialettica parlamentare non fosse già profondamente compromessa. Questo vuol dire che se ne va un protagonista negativo di questa stagione politica. Resta evidentemente un sistema che va smantellato.

In attesa di sapere se le Camere verranno sciolte e quando saremo chiamati alle urne, noi ribadiamo di non arretrare di un millimetro: continueremo le nostre battaglie sui territori. Ci faremo trovare pronti con quello che è il vero appuntamento con la storia, ovvero le prossime elezioni, che siano ad ottobre o più avanti.

Lì si giocheranno le sorti del nostro destino, quindi ciascuno si appresti ad essere protagonista di questa lotta di liberazione. Noi lo saremo!”.

