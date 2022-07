“Copertura” – Nuovo singolo di Regola B

“Copertura” – Nuovo singolo di Regola B – Una denuncia senza se e senza ma alla guerra in Ucraina, nata dal profondo del cuore di questo giovane e complesso artista.

“Copertura” – Nuovo singolo di Regola B – A pochi mesi dall’uscita del singolo “Non vali finché non sai rispettarti”, Regola B torna a far sentire la sua voce con una canzone non programmata, ma nata dalla pressante necessità di portare l’attenzione sulla guerra in Ucraina.

Per Regola B, infatti, la Russia e il popolo russo rappresentano un pezzetto di vita: il rapper ha vissuto in Russia per un lungo periodo, ha studiato la lingua russa all’università e per questi motivi si sente metà italiano e metà russo. Non c’è da stupirsi quindi che questa guerra rappresenti per Regola B una fonte di sofferenza e devastazione personale profonda che lo ha spinto a scrivere “Copertura”, un rap dal testo esplicito e crudo che vuole sensibilizzare gli ascoltatori su ciò che sta accadendo in Ucraina.

“Copertura” (una canzone che Regola B definisce “sofferente”), è un brano in cui il rapper veneto ha riversato tutta la sua empatia verso i soldati russi e ucraini, e il suo odio verso una certa politica che obbliga due popoli a combattersi.

In questo nuovo lavoro, Regola B ricrea fedelmente il clima di cattiveria, disperazione e bestialità che sta avvolgendo questi due Paesi. Il rap si sviluppa su una base realizzata con strumenti orchestrali: una melodia orecchiabile e in un certo senso “classica” che si appoggia su un ritmo estremamente incalzante. Il risultato è sicuramente emozionante e rappresentativo del dramma in atto in Ucraina. advertisement Con “Copertura”, Regola B conferma la sua complessità di artista profondamente introspettivo e che, partendo dall’analisi di se stesso e dei propri sentimenti, ci racconta con intelligenza la realtà che ci circonda. Ascolta “Copertura” di Regola B su Spotify:

Guarda il video di “Copertura” di Regola B su Youtube:

Regola B è il nome d’arte di Amos Bregola, rapper, cantante e beatmaker di musica old school rap, pop rap e dance in stile anni Novanta (Eurodance), che vive a Rovigo, in Veneto. Regola B ha un approccio complesso con la musica: ogni sua canzone è caratterizzata da melodie intense e orecchiabili, batterie potenti e testi perlopiù a sfondo sociale-umanitario, fantasy o autocelebrativi.

Nelle sue composizioni così come nella vita, Regola B è guidato da un senso incrollabile di giustizia e sincerità, stanco della gente incapace di osservare o che condivide solo cattiveria.

La sua è “musica reale” (cioè rispecchia la realtà) ma anche “musica giovane” (cioè intrisa di energia giovanile, molto più viva dell’hip hop e della dance contemporanei).

La sua magia è quella di divertire con la musica in modo alternativo: parlando della realtà senza veli, raccontando sia cose bellissime che cose orribili quotidiane.

Questa personalità, costituita da uno stato d’animo felice ma privo di serenità, deriva da un’adolescenza vissuta nell’emarginazione, da qui la consapevolezza sia del dolore viscerale umano, sia delle persone che salvano questo mondo.