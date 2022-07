Continuano i tornei di BeachVolley al Summerbeach

Conclusa la seconda tappa del misto 2×2 e nel prossimo weekend torna il maschile e femminile 2×2.

Antonio Nettuno e Laura Carta conquistano la Global Services Cup del torneo misto di beach volley per il circuito Summerbeach. Un week end di fuoco quello del 16-17 luglio, che ha visto un susseguirsi di set bollenti, combattuti fino all’ultimo punto in una prova dove a vincere è stata la passione per lo sport. Al secondo posto si classificano Nicola Enrico e Alexandra Safryghin e al terzo posto la coppia sassarese formata da Lorenzo e Marta Fois.

Prossimo appuntamento, sabato e domenica, 23-24 luglio, con la WebProject Cup di BeachVolley 2×2 maschile e femminile presso la spiaggia lido San Giovanni ad Alghero.

La competizione si fa sempre più avvincente, di seguito la classifica parziale del circuito King e Queen of SummerBeach 2022 in lotta per il montepremi finale di 1000 euro:

Femminile

Laura Carta 30

Alexandra Safryghin 25

Marta Fois 20

Michaela Rosinska’ 15

Maschile:

Antonio Nettuno 50

Enrico Niola 30

Enrico Guido 30

Alessandro Andria 25