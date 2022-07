Mercato dell’arte e compravendita online: un nuovo volto ad un settore quasi millenario

Quando si parla di internet o di rivoluzione digitale, il mercato dell’arte non è proprio il primo settore che viene in mente alla maggior parte delle persone.

In effetti – sebbene questo mondo non sia stato completamente stravolto dall’avvento del World-Wide-Web – sono numerose le opportunità che si sono affacciate al settore e, più in generale, alla compravendita di opere d’arte.

Grazie ai social media, ai numerosi blog verticali, ai magazine online ed alle varie risorse digitali a cui si può accedere tramite una semplice connessione ed uno smartphone, le dinamiche interne al mercato dell’arte sono andate incontro ad un forte cambiamento. Come si è visto qualche decennio fa per il settore musicale e quello dell’informazione, la sfera digitale ha spinto fortemente a decentralizzare e distruggere le vecchie gerarchie alla base del mercato dell’arte e della classica compravendita di opere d’arte.

Nel corso degli ultimi anni sono nati nuovi protagonisti attraverso piattaforme E-commerce del tutto ibride, senza necessariamente uno showroom fisico e centrale, totalmente “digital-oriented”. Uno degli scopi primari è proprio fornire informazioni, mettere in contatto i vari attori che operano in questo contesto, senza dover necessariamente passare tramite canali istituzionali. Infatti, se da un punto di vista esterno il mondo dell’arte può sembrare apparentemente ostile e poco trasparente – in quanto i prezzi delle opere sono spesso sconosciuti e l’attenzione è concentrata sugli artisti dello Star-System come Jeff Koons, Andy Warhol, Pablo Picasso – la realtà odierna del mondo dell’arte è completamente orizzontale ed aperta a chiunque voglia dedicarle del tempo.

Tra questi innovatori del nuovo millennio, figura anche Kooness, una realtà tutta italiana con base a Milano che ha sviluppato una piattaforma internazionale di compravendita di opere d’arte. Tramite il proprio magazine e il servizio dedicato di Art Advisory, mira ad includere da una parte artisti e collezionisti nel mondo dell’arte online; dall’altra offre a tutti gli appassionati e collezionisti (esperti ma anche non) un modo nuovo e semplice per condividere ed acquistare arte contemporanea.

Queste iniziative hanno permesso a giovani artisti emergenti e ad iniziative alternative di ottenere una risonanza che in altri tempi sarebbe stata impossibile, perché esclusiva dei “BIG” del settore, tra cui le grandi gallerie, case d’asta, e fiere. In questo modo, l’offerta di proposte artistiche risulta ben diversificata e variegata, lasciando maggiore spazio agli artisti di domani e ai futuri collezionisti. Oltre ai social media, oggi i giovani artisti hanno a disposizione innumerevoli risorse digitali per ottenere maggiore visibilità: hanno diversi consigli su come contattare nuovi collezionisti d’arte, numerose guide online per sfruttare al meglio le piattaforme digitali e valorizzare al meglio la propria valenza artistica.

Con la possibilità di accedere a un’ampia gamma di informazioni, collezionisti e appassionati d’arte di ogni genere possono oggi trovare facilmente tutte le risorse necessarie per comprare e vendere le opere della propria collezione. Queste dinamiche si applicano anche ai neofiti del mondo dell’arte, a chi vuole iniziare a creare una propria collezione di opere, dove (in molti casi), si può avere bisogno di un supporto in più.

Il mercato dell’arte riesce quindi a venire incontro alle necessità dei propri membri, favorendo occasioni di contatto tra i vari ruoli che operano nel settore e lo scambio di informazioni soprattutto tramite la tecnologia. Proprio grazie a queste numerose risorse online e iniziative digitali, il mondo dell’arte si apre a nuovi partecipanti e, allo stesso tempo, mantiene la grande qualità che lo contraddistingue.

Mercato dell’arte e compravendita online