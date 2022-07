Consorzio di Bonifica della Gallura: Marrone riconfermato alla presidenza

Per Marco Marrone è il terzo mandato consecutivo

Si sono tenute stamane – lunedì 4 luglio – ad Arzachena, con le votazioni da parte del consiglio dei delegati eletto a marzo, le elezioni per il rinnovo dei vertici del Consorzio di Bonifica della Gallura: un passaggio importante che dà il via a un nuovo quinquennio amministrativo.

Il consiglio dei delegati così come eletto a marzo, conta di cinque nuovi ingressi (Giuseppe Antonio Addis, Mario Casu, Francesco Antonio Carta, Alessandro Mura e Raimondo Carta) che lavoreranno a fianco dei colleghi Michele Filigheddu, Pietro Asara, Giovanni Antonio Calvisi, Mario Azara, Giovanni Spanedda, Luciano Lina, Antonio Gavino Desteghene, Leonardo Muzzu, Natalino Gregorio Raspitzu che invece sono stati riconfermati.

Marco Marrone nelle elezioni di marzo è stato il candidato consigliere più votato; nelle elezioni di stamane, tenutesi dopo il via libera della Regione Sardegna arrivato con il decreto dell’assessorato all’Agricoltura per l’insediamento del Consiglio dei Delegati, con il supporto tecnico del direttore generale Giosuè Brundu, è stato votato da 12 delegati su 15.

“Sarà un quinquennio all’insegna delle opportunità del Pnrr. Abbiamo investito in progettazione per somme superiori a 40 milioni di euro. Ovviamente la nostra attenzione rimane focalizzata sulle esigenze del mondo agricolo e del territorio, ancora di più in questo momento di emergenza idrica e siccità che interessa l’intero Paese: siamo convinti che si debba continuare ad investire su nuovi approvvigionamenti idrici per consentire maggiore sviluppo agricolo e agroalimentare con un occhio, vista la forte vocazione della Gallura, per il turismo”, ha sottolineato Marrone.

