Confcommercio Oristano: un seminario sul credito agevolato

Confcommercio Oristano organizza mercoledì 20 Luglio alle ore 15:30 presso il Teatro Comunale di Terralba, via F. Porcella, il primo seminario sugli incentivi alle imprese del commercio e della somministrazione di cui Legge Regionale n°3 del 9 marzo 2022:

Disposizioni attuative per la concessione di contributi in conto interessi e in conto capitale per le operazioni di credito agevolato alle attività commerciali