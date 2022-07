Concorso per assunzione Vice Ispettori Tecnici Polizia

Polizia di Stato: concorso pubblico per l’assunzione di 98 Vice Ispettori Tecnici della Polizia di Stato

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^serie speciale “Concorsi ed Esami” del 1°luglio 2022 è pubblicato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di vice ispettori tecnici del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nei seguenti settori:

· N.24 V. Ispettori settore equipaggiamento;

· N.50 V. Ispettori nel settore motorizzazione;

· N.12 V. Ispettori settore Psicologia;

· N.12 V. Ispettori nel settore Polizia Scientifica,

indetti con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza del 28 giugno 2022.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 9 luglio 2022 alle ore 23.59 del 8° agosto 2022, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it, cliccando sull’icona “Concorso pubblico”.

A quest’ultima procedura informatica il candidato può accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:

-Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con le relative credenziali ( (username e password) che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it.

-Sistema di identificazione digitale “Entra con CIE” con l’impiego della CIE (Carta di Identità Elettronica) rilasciata dal Comune di residenza, a cui si potrà accedere con tre modalità:

a) “Desktop” – si accede con pc a cui è collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il “Software CIE;

b) “Mobile”- si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’ app “Cie ID ( https//www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/cie-id) e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;

c) “Desktop con Smartphone (https://www.cartaidentita.interno.gov.it/wp-content/uploads/2020/05/ibrido.pdf)– si accede da pc e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless , l’utente potrà utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’ app “Cie id” (https//www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/cie-id).

Il candidato dovrà, inoltre, essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestato, ove riceverà le comunicazioni relative al concorso.

Si informa che l’ufficio concorsi della Questura di Cagliari osserverà i seguenti orari di apertura, nei giorni e nelle ore indicate: la mattina da Lunedì a Sabato dalle 09.00 alle 13.00

Cagliari 12 luglio 2022